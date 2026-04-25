भीषण गर्मी के बीच बच्चों के लिए खुशखबरी! इंदौर-ग्वालियर के स्कूलों में छुट्टी घोषित, जानें कब तक बंद रहेंगे स्कूल

MP School Holiday News: मध्यप्रदेश में अप्रैल के महीने में ही सूरज आग उगल रहा है. इंदौर में तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान का असर अब जनजीवन पर भी साफ नजर आने लगा है. भीषण गर्मी और लू लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने अहम फैसला लिया है. कलेक्टर के आदेश पर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए तत्काल छुट्टी घोषित कर दी गई है.

कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. यह निर्णय पिछले कुछ दिनों में तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी और दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवाओं को देखते हुए लिया गया है. प्रशासन का मानना ​​है कि इस भीषण गर्मी के बीच छोटे बच्चों को स्कूल भेजना उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

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ग्वालियर में भी छुट्टी घोषित

ग्वालियर जिले में भी पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी कर प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं के लिए 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया है. इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जिले के अंतर्गत संचालित सभी स्कूलों पर लागू होगा, जिनमें सरकारी, निजी, MP बोर्ड, CBSE, ICSE और केंद्रीय विद्यालय, तथा अन्य सभी सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान शामिल हैं.

9 से 12 तक की कक्षाएं पहले की तरह होंगी संचालित

कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पहले की तरह ही सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक जारी रहेंगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जहां बड़े विद्यार्थियों के लिए समय-सारिणी में अस्थायी बदलाव किया जाएगा, वहीं कोई अवकाश नहीं रहेगा. इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा पहले से निर्धारित आवश्यक कार्यक्रम जैसे कि परीक्षाएं अपनी पूर्व-निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे.

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