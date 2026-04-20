Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3185617
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

MP की इकलौती इंटरनेशनल फ्लाइट पर 30 अप्रैल तक ब्रेक, मई में भी सस्पेंस, कब होगी शुरु ?

Indore Sharjah Flight Suspended: एमपी की इकलौती इंटरनेशनल फ्लाइट पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है. इंदौर शारजाह फ्लाइट का संचालन फिलहाल 30 अप्रैल तक नहीं होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 20, 2026, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर शारजाह फ्लाइट फिर निरस्त
इंदौर शारजाह फ्लाइट फिर निरस्त

Indore Airport: इंदौर और शारजाह के बीच संचालित होने वाली एमपी की इकलौती इंटरनेशनल फ्लाइट पर फिलहाल ब्रेक लगा है. यह फ्लाइट 30 अप्रैल तक शुरू नहीं होने वाली है. जबकि मई के महीने में भी संचालन पर सस्पेंस बना हुआ है. ईरान-अमेरिका के बीच जंग शुरू होने के बाद इस प्लाइट पर रोक लगी हुई है. ऐसे में खाड़ी देशों की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए फिलहाल इंतजार बना हुआ है.  एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पहले इस फ्लाइट का संचालन दोबारा शुरू होने की बात कही थी. लेकिन अब इस पर ब्रेक और बढ़ गया है. 

मई में भी रहेगा सस्पेंस

हालांकि एयर इंडिया ने 1 मई से फ्लाइट की बुकिंग वाली वेबसाइट खोल दी है. लेकिन पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात बन रहे हैं. जबकि अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीज फायर चल रहा है. लेकिन जिस तरह से संशय के बादल बने हैं. उससे फिलहाल मई के महीने में भी फ्लाइट की शुरुआत होने के आसार पूरी तरह से नजर नहीं आते हैं. क्योंकि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से हवाई मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है. 28 फरवरी 2026 के बाद से ही इंदौर-शारजाह फ्लाइट निरस्त चल रही है. अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रैवल इंडस्ट्री के लोगों का भी कहना है कि भले ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर एक मई से टिकट बुक हो रहे हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य नहीं होते तो फ्लाइट का संचालन होना मुश्किल है. खास बात यह है कि कभी यह फ्लाइट इंदौर शारजाह के बीच हर दिन उड़ान भरती थी. लेकिन अब केवल हफ्ते में चार दिन ही रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन यह फ्लाइट उड़ान भर रही है. क्योंकि उम्मीद के मुताबिक बुकिंग नहीं हो रही है. युद्ध के हालातों के बीच लोग फिलहाल खाड़ी देशों की यात्रा करने से बचते नजर आ रहे हैं. हालांकि हालात सामान्य होते हैं तो फिर इस फ्लाइट के संचालन होने की उम्मीद बढ़ सकती है. यह प्रदेश की एक मात्र ऐसी फ्लाइट है. जिसका संचालन दूसरे देश में होता है. 

ये भी पढ़ेंः iPhone के डिब्बे में पत्थर भरकर छूमंतर हुआ डिलीवरी बॉय, कंपनी को लगाया लाखों का चूना

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore sharjah flight suspended

Trending news

gwalior news
iPhone के डिब्बे में पत्थर भरकर छूमंतर हुआ डिलीवरी बॉय, कंपनी को लगाया लाखों का चूना
mp news
MP में बैंक सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट, CCTV से लेकर हर पहलू की सघन जांच
indore news
राहुल बनकर लव ट्रैप में फंसाया, फिर किया रेप, सच सामने आने पर शुरू हुआ ब्लैकमेल...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में महिला आरक्षण के समर्थन में BJP की आक्रोश रैली, CM मोहन हुए शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें
cm mohan yadav
उज्जैन को मिली सबसे सुंदर रोड! CM मोहन ने किया 18 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण
rewa news
रीवा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार में छिपाकर लाई जा रही थी नशीली दवाएं
Indore News Hindi
युवक ने ट्रॉली बैग की तरह युवती को सड़क पर घसीटा, एक कोने से दूसरे कोने तक की बेरहमी
mp cm news
धार में सामूहिक विवाह का 'महाकुंभ', 401 जोड़ों को सीएम ने दिया आशीर्वाद
mp cm news
भव्य होगा 'श्री परशुराम-श्री कृष्ण लोक', सीएम ने वैश्विक तीर्थ बनाने का किया ऐलान
mauganj news hindi
रील के चक्कर में 3 युवकों के रियल लाइफ में घटी दुर्घटना, एक झटके में उजड़ गई दुनिया