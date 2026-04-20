MP की इकलौती इंटरनेशनल फ्लाइट पर 30 अप्रैल तक ब्रेक, मई में भी सस्पेंस, कब होगी शुरु ?

Indore Airport: इंदौर और शारजाह के बीच संचालित होने वाली एमपी की इकलौती इंटरनेशनल फ्लाइट पर फिलहाल ब्रेक लगा है. यह फ्लाइट 30 अप्रैल तक शुरू नहीं होने वाली है. जबकि मई के महीने में भी संचालन पर सस्पेंस बना हुआ है. ईरान-अमेरिका के बीच जंग शुरू होने के बाद इस प्लाइट पर रोक लगी हुई है. ऐसे में खाड़ी देशों की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए फिलहाल इंतजार बना हुआ है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पहले इस फ्लाइट का संचालन दोबारा शुरू होने की बात कही थी. लेकिन अब इस पर ब्रेक और बढ़ गया है.

मई में भी रहेगा सस्पेंस

हालांकि एयर इंडिया ने 1 मई से फ्लाइट की बुकिंग वाली वेबसाइट खोल दी है. लेकिन पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात बन रहे हैं. जबकि अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीज फायर चल रहा है. लेकिन जिस तरह से संशय के बादल बने हैं. उससे फिलहाल मई के महीने में भी फ्लाइट की शुरुआत होने के आसार पूरी तरह से नजर नहीं आते हैं. क्योंकि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से हवाई मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है. 28 फरवरी 2026 के बाद से ही इंदौर-शारजाह फ्लाइट निरस्त चल रही है. अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है.

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ट्रैवल इंडस्ट्री के लोगों का भी कहना है कि भले ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर एक मई से टिकट बुक हो रहे हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य नहीं होते तो फ्लाइट का संचालन होना मुश्किल है. खास बात यह है कि कभी यह फ्लाइट इंदौर शारजाह के बीच हर दिन उड़ान भरती थी. लेकिन अब केवल हफ्ते में चार दिन ही रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन यह फ्लाइट उड़ान भर रही है. क्योंकि उम्मीद के मुताबिक बुकिंग नहीं हो रही है. युद्ध के हालातों के बीच लोग फिलहाल खाड़ी देशों की यात्रा करने से बचते नजर आ रहे हैं. हालांकि हालात सामान्य होते हैं तो फिर इस फ्लाइट के संचालन होने की उम्मीद बढ़ सकती है. यह प्रदेश की एक मात्र ऐसी फ्लाइट है. जिसका संचालन दूसरे देश में होता है.

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