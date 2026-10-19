सेमीकंडक्टर उद्योग का नया हब बनेगा MP, इंदौर में दो दिवसीय समिट; 50 से अधिक कंपनियां लेंगी हिस्सा

मध्य प्रदेश को देश में तकनीकी और औद्योगिक विकास का एक नया केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है. इसी कड़ी में राजधानी के बाद अब आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बड़े वैश्विक आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 23 और 24 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन Center में दो दिवसीय ‘मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026’ का भव्य आयोजन होने जा रहा है. इस महत्वपूर्ण समिट में देश-विदेश की जानी-मानी सेमीकंडक्टर कंपनियां, निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ और स्टार्टअप प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. आयोजन के दौरान कुल 50 से अधिक दिग्गज कंपनियां अपनी तकनीकी क्षमताओं और उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी, जिससे राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण, चिप डिजाइन और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.