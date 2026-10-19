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सेमीकंडक्टर उद्योग का नया हब बनेगा MP, इंदौर में दो दिवसीय समिट; 50 से अधिक कंपनियां लेंगी हिस्सा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 19, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 02:18 PM IST
सेमीकंडक्टर उद्योग का नया हब बनेगा MP, इंदौर में दो दिवसीय समिट; 50 से अधिक कंपनियां लेंगी हिस्सा

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