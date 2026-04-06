टोल प्लाजा के पास रहने वालों को लगा बड़ा झटका, मंथली पास बनवाना हुआ महंगा; सालभर में बढ़ जाएगा इतना खर्च

mp toll tax: अगर आप टोल प्लाजा पर 20 किमी के दायरे में रहते हैं तो आप मंथली टोल पास बनवाने के लिए योग्य होते हैं. अब मंथली पास 20 रुपए महंगा हो गया है जिसके तहत मंथली टोल के लिए अब 360 रुपए देने पड़ेंगे.
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mp toll tax news: एक अप्रैल से टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी को लेकर आम जनता परेशान है. नेशनल हाइवे से गुजरने वाले वाहनों के टोल में बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके तहत चालक को 5 प्रतिशत अधिक टोल चुकाना पड़ रहा है. ये पांच रुपए बहुच छोटी रकम हो सकती है लेकिन जमीनी हकीकत पर गौर करें तो यही 5 रुपए यात्रियों का जेब ढिला कर रही है. और तो और उन लोगों की जेब पर भी असर पड़ रहा है जो रोजाना टोल प्लाजा से गुजरते हैं. NHAI ने मंथली पास की दरों में भी बढ़ोतरी की है जिसके तहत अब चालक को 20 रुपए अतिरिक्त देना पड़ रहा है.
मंथली टोल पास बनवाना हुआ महंगा
पहले मंथली टोल पास 340 रुपए में बन जाता था लेकिन एक अप्रैल से मंथली टोल पास बनवाना भी महंगा हो गया है. चालक को अब इसके लिए 20 रुपए अतिरिक्त चुकाना पड़ रहा है. इससे उन लोगों की जेब पर ज्यादा असर पड़ रहा जो टोल प्लाजा से जुड़े गांवों और कॉलोनियों में रहते हैं और रोजमर्रा के काम, नौकरी या व्यापार के लिए टोल रूट का इस्तेमाल करते हैं.
सालभर में इतना पड़ेगा खर्च
चालकों का कहना है कि पहले का मंथली टोल पास किफायती था. 20 रुपए की यह बढ़ोतरी मामूली लग सकती है लेकिन 20..20 रुपए जोड़ के देखें तो चालक को सालाना 240 रुपए महंगा पड़ेगा. टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों की शिकायत है कि बढ़ती महंगाई के बीच टोल में वृद्धि होने से उनकी जेब पर भारी असर पड़ सकता है.
एमपी में यहां इतना वसूला जा रहा टोल
मध्यप्रदेश में ग्वालियर चंबल के मेहरा, छौंदा से गुजरने पर कार चालकों को अब 100 रुपए देना पड़ रहा है. पहले 95 रुपए टोल लगता था. पनिहार पर अब 120 रुपए का टोल चार्ज हो रहा है. कुल मिलाकर कहे तो अगर आप टोल प्लाजा पर 20 किमी के दायरे में रहते हैं तो आप मंथली टोल पास बनवाने के लिए योग्य होते हैं. अब मंथली पास 20 रुपए महंगा हो गया है जिसके तहत मंथली टोल के लिए अब 360 रुपए देने पड़ेंगे.
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