परिवहन विभाग ने शुरू की खास सुविधा, अब गाड़ी मालिक खुद कर सकते मोबाइल नंबर अपडेट; जानिए कैसे
परिवहन विभाग ने शुरू की खास सुविधा, अब गाड़ी मालिक खुद कर सकते मोबाइल नंबर अपडेट; जानिए कैसे

Sarathi Portal Mobile Number Update: अब गाड़ी मालिकों को मोबाइल नंबर अपडेट करना बिल्कुल आसान हो गया है. सारथी पोर्टल के माध्यम से वाहन स्वामी अपना सही मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. इसको लेकर मध्य प्रदेश परिवहन विभाग विशेष अभियान चला रहा है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:15 PM IST
gemini (सांकेतिक तस्वीर)
MP Transport Department New Rule: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. वाहन मालिकों को अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस में आवेदकों को सही मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा. इसके लिए परिवहन विभाग ने सार्थक पोर्टल पर लिंक उपलब्ध कराई है. लिंक के माध्यम से वाहन मालिक आधार आधारित अपेडशन कर सकेंगे. 

दरअसल, आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी खरीदते वक्त या तो डीलर अपना नंबर रजिस्टर्ड करवा देते हैं या फिर नंबर बदल जाने के कारण गाड़ी मालिक को जरूरी अपडेट नहीं मिल पाते हैं. इस समस्या को खत्म करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा यह विशेष अभियान शुरू किया गया है. ताकि  वाहन रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस में आपका सही मोबाइल नंबर अपडेट हो. 

वाहन स्वामी को मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य
पोर्टल के माध्यम से सही मोबाइल नंबर अपडेट हो जाने से गाड़ी मालकों को रिन्युअल, चालान के कोर्ट समन आदि की समय पर जानकारी मिल जाएगी. इससे वाहन मालिकों को परिवहन से जुड़ी अन्य सुविधाओं का लाभ लेने में भी परेशानी नहीं होगी. पूरे मध्य प्रदेश के साथ-साथ इंदौर में वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते समय आवेदक को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिय गया है.

ऐसे करें अपडेट
गाड़ी मालिक या डीलर को नंबर अपडेट करने के लिए सारथी पोर्टल पर जाना होगा. यहां अपेडट के लिए लिंक मिल जाएगा. जिसके माध्यम से आप आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. फिलहाल वाहन रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं. इसके रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगी, जिसे डालकर वैरिफिकेशन करना होगा.  अगर आधार में दर्ज आवेदक का नाम वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से मेल खाता है तो मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट हो जाएगा. अगर किसी कारणवश नामों में भिन्नता है तो आवेदक को पोर्टल पर अपना कोई अन्य पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट अपलोड करना होगा. जिसके बाद परिवहन विभाग द्वारा सत्यापित कर मोबाइल नंबर अपडेट किया जाएगा. 

