 MP Crime Report: एमपी में 16 करोड़ की चोरी! 7 महीने में 1853 वाहन उड़ाए, पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट
MP Crime Report: एमपी में 16 करोड़ की चोरी! 7 महीने में 1853 वाहन उड़ाए, पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट

MP Vehicle Theft News: मध्य प्रदेश के अंदर चोरों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि 7 महीने के अंदर 16 करोड़ रुपए के वाहन चोरी किए हैं. यानि हर महीने लगभग 200-250 वाहन चोरी हो रहे हैं. पुलिस रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:11 AM IST
पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट

MP Bike Theft Cases: मध्य प्रदेश में वाहन चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है.सिर्फ 7 महीने के अंदर प्रदेशभर से 1822 दोपहिया और 31 चारपहिया वाहन चोरी हुए हैं. इन चोरी वाहनों की अनुमानित कीमत 16 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है. वहीं औसतन हर महीने 200 से 250 वाहन चोरी हो रहे हैं. बावजूद इसके पुलिस के पास चोरी रोकने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया है. हालात यह है कि अभी तक केवल 3 गैंग पकड़े गए हैं. उनसे भी मुश्किल से एक दो दर्जन वाहन ही बरामद हुए हैं. कई गिरोहों के बड़े सरगना अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी इलाकों से लेकर शहर के ज्यादा विजी इलाकों तक बदमाश वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं. वहीं सोनकच्छ, देवास, बागटांडा के साथ-साथ राजस्थान व महाराष्ट्र से भी चोर गिरोह सक्रिय है. ये चोर ज्यादातर युवा हैं. यह चोर नई बाइक और कार के हर तरह के लॉक तोड़ने में माहिर हैं. बुलेट और महंगी ब्रांडेड बाइक चंद मिनटों में गायब कर दी जाती हैं. ऐसे में शहरवासी दहशत में हैं और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है.

चोरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती
लोगों की शिकायत है कि थानों में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 15 से 20 दिन तक चक्कर लगाना पड़ता है. कई थानों में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं की जाती है. ऊपर से अफसरों का दबाव आने पर ही रिपोर्ट लिखी जाती है. यही वजह है कि चोरी के मामलों की संख्या असलियत से कहीं ज्यादा है. एफआईआर में भी वाहनों की असली कीमत नहीं लिखी जाती. जबकि गिरोह पकड़ाने के बाद वही वाहन लाखों में दिखाए जाते हैं.

इन क्षेत्रों में ज्यादा हुई चोरी
वाहन चोरी के मामलों में सबसे ज्यादा घटनाएं लसूड़िया, विजय नगर और बाणगंगा थाना क्षेत्रों में दर्ज हुई हैं. ये क्षेत्र बायपास और रिंग रोड से लगे हैं, जहां से वाहन चुराने के बाद बदमाश हाईवे पर आसानी से भाग निकलते हैं. यही वजह है कि पुलिस की गश्त और चेकिंग पॉइंट की जानकारी पहले से होने के कारण चोर वारदात के बाद तुरंत शहर से बाहर निकल जाते हैं. हर महीने इन थानों में 25 से 30 वाहन चोरी हो रहे हैं, जिससे यहां के लोग लगातार परेशान हैं.

इसको लेकर प्रशासन सख्त
हालांकि, प्रशासन अब इस बढ़ती समस्या को लेकर सख्त दिख रहा है. एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि जिन इलाकों में चोरी ज्यादा हो रही है, वहां बीट सिस्टम मजबूत किया जाएगा और विशेष पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी. चारों जोन के डीसीपी को मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. अब देखना होगा कि पुलिस की इस नई रणनीति से वाहन चोरों पर नकेल कस पाएगी या हालात जस के तस बने रहेंगे.

7 महीने में इतने वाहन चोरी
जनवरी : 175 दोपहिया, 04 चारपहिया चोरी
फरवरी : 223 दोपहिया, 03 चारपहिया चोरी
मार्च : 263 दोपहिया, 06 चारपहिया चोरी
अप्रैल : 394 दोपहिया (सबसे ज्यादा), 05 चारपहिया चोरी
मई : 272 दोपहिया, 04 चारपहिया चोरी
जून : 275 दोपहिया, 04 चारपहिया चोरी
जुलाई : 220 दोपहिया, 05 चारपहिया चोरी

;