पीएमटी परीक्षा फर्जीवाड़े में 12 आरोपी दोषी, इंदौर की विशेष अदालत ने 5-5 साल की सुनाई सजा

MP Vyapam Scam Case: इंदौर की विशेष अदालत ने व्यापम घोटाले से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. पीएमटी परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को गंभीर अपराध मानते हुए कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने सभी दोषियों को पांच-पांच साल की कड़ी सजा का फैसला सुनाया है. इसके साथ ही प्रत्येक पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला व्यापम जैसे बड़े परीक्षा घोटाले में न्याय की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है.

यह पूरा मामला पीएमटी भर्ती परीक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां असली अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट्स से परीक्षा दिलवाई गई थी. जांच में सामने आया कि इस संगठित फर्जीवाड़े में मूल अभ्यर्थी, उनके स्थान पर परीक्षा देने वाले फर्जी परीक्षार्थी और पूरी व्यवस्था कराने वाले बिचौलिये शामिल थे. सुनियोजित तरीके से परीक्षा प्रणाली को कमजोर किया गया, जिससे मेहनती और योग्य छात्रों के अधिकारों को सीधा नुकसान पहुंचा.

जेल भेजने का आदेश

वहीं मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश शुभ्रा सिंह ने सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनीं. अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि यह अपराध सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उन युवाओं के सपनों और भविष्य के साथ अन्याय है, जो मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते हैं. कोर्ट ने ऐसे मामलों में सख्त सजा को जरूरी बताते हुए दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया.

12 में 4 मध्य प्रदेश के

सुनवाई के दौरान दोषी पाए गए 12 आरोपियों में से चार मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि बाकी आरोपी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं. इस प्रकरण में एक आरोपी नाबालिग था, जिसकी सुनवाई पहले ही अलग से की जा चुकी है. गौरतलब है कि व्यापम घोटाला देश के सबसे बड़े भर्ती घोटालों में गिना जाता है और इस फैसले को उसी लंबी कानूनी प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

