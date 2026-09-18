/MP में अभी नहीं थमेगा बरसात का दौर, डिंडौरी समेत 3 जिलों में बेहद भारी बारिश का अलर्ट, भोपाल-इंदौर में भी बदलेगा मौसम

30-40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम करवट लेगा. यहां कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और बौछारें पड़ने के आसार हैं. राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर और नीमच में छिटपुट वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, सागर और जबलपुर तक शामिल हैं.