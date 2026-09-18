/MP में अभी नहीं थमेगा बरसात का दौर, डिंडौरी समेत 3 जिलों में बेहद भारी बारिश का अलर्ट, भोपाल-इंदौर में भी बदलेगा मौसम

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. 18 सितंबर को कई जिलों में बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है. डिंडौरी, बालाघाट और मंडला में बेहद भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं और आंधी के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है. मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है.
इन जिलों में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक डिंडौरी, बालाघाट और मंडला में बेहद भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्ना में भी मौसम बदल सकता है.
30-40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम करवट लेगा. यहां कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और बौछारें पड़ने के आसार हैं. राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर और नीमच में छिटपुट वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, सागर और जबलपुर तक शामिल हैं.
भोपाल का मौसम
शुक्रवार को भोपाल में आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश या बौछारें पड़ने और साथ ही आंधी-तूफान आने की संभावना है. शहर का अधिकतम तापमान लगभग 33°C और न्यूनतम तापमान करीब 24°C रहने का अनुमान है. 10-12 प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी.
कैसा रहेगा का इंदौर का मौसम?
इंदौर और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी. दिन का तापमान 32°C से 33°C के आसपास रहने की संभावना है, जबकि रात का तापमान 23°C के करीब रह सकता है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट