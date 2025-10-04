Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

विदाई से पहले मानसून ने इंदौर को भिगोया, टूट गया 10 साल का रिकॉर्ड, अक्टूबर में मौसम ने लिया यू-टर्न

MP News-इंदौर में अक्टूबर की शुरुआत में मौसम का मिजाज फिर बदल गया. शुक्रवार देर रात से शुरू हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया. अक्टूबर में हुई बारिश ने पिछले एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:56 PM IST
MP Weather Update-मध्यप्रदेश के इंदौर में शुक्रवार रात मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. देर रात शुरू हई तेज बारिश ने पूरे शहरको भिगो दिया. पूर्वी क्षेत्र में रात करीब 11 बजे से बारिश शुरू हुई, एक घंटे के अंदर शहर का पश्चिमी इलाका झमाझम बारिश से तर हो गया. रातभर रुक-रुककर हुई बारिश के चलते 8:30 बजे तक 114.6 MM बारिश दर्ज की गई. 

10 साल का रिकॉर्ड टूटा
अक्टूबर में हुई यह बारिश न केवल इस साल की, बल्कि पिछले 10 साल में अक्टूबर महीने में हुई सबसे ज्यादा बारिश है. आज भी शहर में बारिश की संभावना जताई गई है. आमतौर पर इंदौर में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक मानसून विदा हो जाता है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में बारिश हो रही है. 

नए सिस्टम की वजह से बारिश 
मौसम विभाग के अनुसार, अक्टूबर में सामान्यता दिन गर्म औ रातें ठंडी होती हैं. इस महीने का औसम अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यनतम 18.2 डिग्री सेल्सियस रहता है. औसतम केवल 28.7 MM बारिश और 2 से 3 दिन बारिश दर्ज होती है, लेकिन इस बार बंगाल की खाड़ी से बना चक्रवाती सिस्टम इंदौर तक सक्रिय हो गया, इस वजह से कई गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. 

अभी और होगी बारिश
शनिवार को भी मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई है. वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं, रविवार को बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा. मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते से कई जिलों से मानसून की विदाई हो सकती है. वहीं प्रदेश के 12 जिलों, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम से मानसून विदा हो चुका है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

