गेहूं खरीदी में एमपी ने रचा इतिहास, सीएम मोहन यादव बोले- जल संरक्षण में भी देश में नंबर-1 बना प्रदेश

CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहे. जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया. इस दौरान सीएम ने दावा किया कि देश में किसानों से सर्वाधिक गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड इस बार मध्य प्रदेश ने बनाया है. वहीं जल संरक्षण के क्षेत्र में भी प्रदेश देश में अग्रणी बनकर उभरा है. सीएम ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में दो लाख से अधिक जल संरचनाओं पर काम किया जा रहा है.

इसके अलावा, सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए गेहूं खरीदी की नीति में बदलाव किया, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है. उन्होंने कहा कि 13 लाख 46 हजार से अधिक किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं का उपार्जन किया गया है और राज्य ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं सीएम ने आगे कहा कि सरकार आने वाले समय में किसानों के लिए बिजली समेत कई नई सौगातें देने जा रही है.

मध्यप्रदेश ने किसानों से गेहूं खरीदी में पूरे देश में नया इतिहास रचा है। Add Zee News as a Preferred Source 13 लाख 46 हजार से अधिक किसानों से रिकॉर्ड गेहूं खरीदी कर प्रदेश ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। विशेष संतोष इस बात का है कि पहली बार लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए लगभग 34 लाख मीट्रिक टन… pic.twitter.com/U4x9PNIxGo — Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) May 28, 2026

नए अमृत सरोवर भी बनेंगे

जल गंगा संवर्धन को लेकर कहा कि प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो लाख से ज्यादा जल संरचनाओं पर काम किया जा रहा है. कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर और नदी उद्गम स्थलों के संरक्षण के साथ नए अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं. लगातार प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश देश में जल संरक्षण कार्यों में पहले स्थान पर पहुंचा है. सीएम ने कहा कि अत्यधिक जल दोहन के कारण भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, इसलिए जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है. मालवा क्षेत्र की पहचान ‘डग-डग नीर’ रही है, लेकिन अब यहां भी जल संकट की स्थिति बनी है, जिसे सरकार गंभीरता से लेकर काम कर रही है.

जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से मध्यप्रदेश में 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य किया गया है। ₹10 हजार करोड़ से अधिक की राशि से बावड़ी, तालाब, नहर, नदी उद्गम स्थल एवं अमृत सरोवर सहित विभिन्न जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य निरंतर जारी है। प्रदेश आज जल संरक्षण के… pic.twitter.com/MRKPch61WN — Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) May 28, 2026

पीएम की अपील का पालन

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गंगा दशमी के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में 8 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं और जलदूतों ने भाग लिया. इंदौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सांवेर क्षेत्र में एक बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य में शामिल होने रवाना हुए. प्रधानमंत्री के मितव्ययिता संदेश का पालन करते हुए उन्होंने इंदौर से उज्जैन तक लोकल वाहन से यात्रा कर सादगी का संदेश भी दिया.

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