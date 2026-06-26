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अब AI से होगा क्रिकेट टीम का सेलेक्शन, MPCA में लागू होने जा रही नई व्यवस्था, जानिए कैसे?

MPCA News: मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ अब AI तकनीक को लागू करने की तैयारी कर रहा है. बताया जा रहा है कि AI के माध्यम से चयनकर्ताओं को काफी सहूलियत मिलेंगी. वहीं एमपीसीए का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा क्रिकेट प्रशासन मॉडल होगा.

Written ByYatnesh SenEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 26, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:34 PM IST
अब AI से होगा क्रिकेट टीम का सेलेक्शन, MPCA में लागू होने जा रही नई व्यवस्था, जानिए कैसे?
Image Credit: MPCA NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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