अब AI से होगा क्रिकेट टीम का सेलेक्शन, MPCA में लागू होने जा रही नई व्यवस्था, जानिए कैसे?

महाआर्यमन सिंधिया का कहना है कि हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की संभावित पक्षपातपूर्ण स्थिति समाप्त हो. AI खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम में उनके चयन की सिफारिश करेगा, जबकि अंतिम निर्णय चयनकर्ता लेंगे. MPCA के अध्यक्ष ने आगे बताया कि AI खिलाड़ियों के रन, विकेट और दूसरे प्रदर्शन से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर चयनकर्ताओं को सुझाव देगा. अगर किसी खिलाड़ी का चयन या बाहर किया जाना AI के आंकड़ों से अलग आधार पर होगा, तो चयनकर्ताओं को उसका कारण भी दर्ज करना होगा. इससे पूरी चयन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी.



कहां-कहां मदद करेगा एआई?

उन्होंने कहा कि AI का उपयोग केवल खिलाड़ियों के चयन तक सीमित नहीं रहेगा. आग बताया कि जिला और संभागीय क्रिकेट इकाइयों को दिए जाने वाले अनुदान के आवेदन, दस्तावेजों की जांच, खर्च की निगरानी और वित्तीय प्रबंधन जैसे काम भी इसी तकनीक के जरिए किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि फिलहाल इस AI प्रणाली को मध्यप्रदेश लीग (MPL) टी20 प्रतियोगिता में परखा गया है. योजना है कि सितंबर से शुरू होने वाले नए क्रिकेट सत्र से पहले इसे जिला और संभागीय इकाइयों में भी लागू कर दिया जाए.