अब AI से होगा क्रिकेट टीम का सेलेक्शन, MPCA में लागू होने जा रही नई व्यवस्था, जानिए कैसे?

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Mahanaryaman Scindia News: मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (MPCA) अब क्रिकेट प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की तैयार कर रहा है. बता दें कि एआई की मदद खिलाड़ियों के चयन से लेकर वित्तीय कामकाज समेत कई प्रक्रियाओं में ली जाएगी. एमपीसीए के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. उनका कहना है कि इस नई व्यवस्था में AI खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर चयनकर्ताओं को सुझाव देगा, जिससे टीम चयन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सकेगी. वहीं इसको लेकर एमपीसीए के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने इंदौर में कहा कि इस मॉडल का उद्देश्य क्रिकेट संगठन की निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और डेटा आधारित बनाना है.
महाआर्यमन सिंधिया का कहना है कि हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की संभावित पक्षपातपूर्ण स्थिति समाप्त हो. AI खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम में उनके चयन की सिफारिश करेगा, जबकि अंतिम निर्णय चयनकर्ता लेंगे. MPCA के अध्यक्ष ने आगे बताया कि AI खिलाड़ियों के रन, विकेट और दूसरे प्रदर्शन से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर चयनकर्ताओं को सुझाव देगा. अगर किसी खिलाड़ी का चयन या बाहर किया जाना AI के आंकड़ों से अलग आधार पर होगा, तो चयनकर्ताओं को उसका कारण भी दर्ज करना होगा. इससे पूरी चयन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी.
कहां-कहां मदद करेगा एआई?
उन्होंने कहा कि AI का उपयोग केवल खिलाड़ियों के चयन तक सीमित नहीं रहेगा. आग बताया कि जिला और संभागीय क्रिकेट इकाइयों को दिए जाने वाले अनुदान के आवेदन, दस्तावेजों की जांच, खर्च की निगरानी और वित्तीय प्रबंधन जैसे काम भी इसी तकनीक के जरिए किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि फिलहाल इस AI प्रणाली को मध्यप्रदेश लीग (MPL) टी20 प्रतियोगिता में परखा गया है. योजना है कि सितंबर से शुरू होने वाले नए क्रिकेट सत्र से पहले इसे जिला और संभागीय इकाइयों में भी लागू कर दिया जाए.
पहला संगठन होगा एमपीसीए
महाआर्यमन सिंधिया ने दावा किया कि खेल प्रशासन में इस स्तर पर AI आधारित व्यवस्था अपनाने वाला एमपीसीए दुनिया का पहला क्रिकेट संगठन हो सकता है. इस परियोजना के लिए एमपीसीए ने AI स्टार्ट-अप 'इमर्जेंट’ से साझेदारी की है. 'इमर्जेंट’ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुकुंद का कहना है कि पिछले छह महीनों से उनका स्टार्ट-अप एमपीसीए के प्रशासन की विभिन्न प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल मंच पर लाने के लिए काम कर रहा है. उन्होंने कहा, 'हमारी साझेदारी का उद्देश्य खेल प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को 'डिजिटाइज' करना है. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी. हम इस एआई प्रणाली को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहते हैं.
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