इंदौर महिला वर्ल्ड कप के लिए तैयार, 100 रुपए से देख सकेंगे मैच, ये रहे टिकट के रेट

Indore Holkar Stadium: इंदौर का होलकर स्टेडियम पूरी तरह से महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के रोमांच के लिए तैयार है, मध्य प्रदेश समेत देश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, जहां आपको विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच के टिकट बेहद सस्ते मिलने वाले हैं. इंदौर में 1 अक्टूबर से यहां कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे और मैदान में उतरेंगी दुनिया की टॉप क्रिकेट टीमें, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका शामिल रहेगी, जिसके लिए क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह भी अब शुरू हो चुका है.

इंदौर स्टेडियम तैयार

इंदौर में होने वाले विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचों के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) ने टिकट रेट्स का ऐलान कर दिया है, जो अंतरराष्ट्रीय पुरुष मैचों की तुलना में काफी कम हैं, ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को जेब पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा. मैचों के लिए MPCA ने स्टेडियम में नई LED लाइट्स लगवाई हैं ताकि डे-नाइट मैचों में कोई रुकावट ना आए, सिक्योरिटी, कैशलेस व्यवस्था और डिजिटल टिकटिंग को लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. वहीं इन मैचों की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह से व्यापक इंतजाम किए गए हैं. MPCA के अनुसार महिला क्रिकेट के प्रति अभी भी उत्साह की गुंजाइश बाकी है, इसलिए टिकट दरें ऐसी रखी गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मैदान में आएं और महिला क्रिकेट को सपोर्ट करें.

टिकट के दाम







स्टेंड रेट ईस्ट-वेस्ट स्टैंड लोअर - ₹100 ईस्ट-वेस्ट लेवल वन पहली ₹130 दूसरी ₹140 तीसरी ₹160 ईस्ट-वेस्ट लेवल सेकंड पहली ₹120 दूसरी ₹130 तीसरी ₹140 साउथ पैवेलियन फ्रंट - ₹525 साउथ पैवेलियन सेकंड पहली ₹210 दूसरी ₹260 तीसरी ₹320

इंदौर में पांच मैच

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के कुल 28 मुकाबले भारत के अलग-अलग शहरों में खेले जाएंगे, जिनमें से 5 मैच होलकर स्टेडियम, इंदौर को मिले हैं, यह इंदौर के फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है. पहला मैच ही बेहद हाई-वोल्टेज है, यहां सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा, इंदौर की पिच पर ये दोनों टीमें पहले भी बेहतरीन परफॉर्म कर चुकी हैं और इस बार मुकाबला महिला वर्ल्ड कप का है, यानि रोमांच दोगुना होने वाला है.

आस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड पहला मैच 1 अक्टूबर को होगा.

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड दूसरा मैच 6 अक्टूबर को होगा.

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा मैच 19 अक्टूबर को होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा मैच 22 अक्टूबर को होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवां और आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को होगा.

