इंदौर महिला वर्ल्ड कप के लिए तैयार, 100 रुपए से देख सकेंगे मैच, ये रहे टिकट के रेट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2917477
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर महिला वर्ल्ड कप के लिए तैयार, 100 रुपए से देख सकेंगे मैच, ये रहे टिकट के रेट

Womens World Cup: विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच इंदौर में भी होने है, जिसके लिए एमपीसीए ने टिकट के रेट तय कर दिए हैं, जहां सबसे सस्ता टिकट 100 रुपए का रखा गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में मिलेंगे सस्ते टिकट
इंदौर में मिलेंगे सस्ते टिकट

Indore Holkar Stadium: इंदौर का होलकर स्टेडियम पूरी तरह से महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के रोमांच के लिए तैयार है, मध्य प्रदेश समेत देश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, जहां आपको विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच के टिकट बेहद सस्ते मिलने वाले हैं. इंदौर में 1 अक्टूबर से यहां कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे और मैदान में उतरेंगी दुनिया की टॉप क्रिकेट टीमें, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका शामिल रहेगी, जिसके लिए क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह भी अब शुरू हो चुका है. 

इंदौर स्टेडियम तैयार 

इंदौर में होने वाले विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचों के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) ने टिकट रेट्स का ऐलान कर दिया है, जो अंतरराष्ट्रीय पुरुष मैचों की तुलना में काफी कम हैं, ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को जेब पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा. मैचों के लिए MPCA ने स्टेडियम में नई LED लाइट्स लगवाई हैं ताकि डे-नाइट मैचों में कोई रुकावट ना आए, सिक्योरिटी, कैशलेस व्यवस्था और डिजिटल टिकटिंग को लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. वहीं इन मैचों की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह से व्यापक इंतजाम किए गए हैं. MPCA के अनुसार महिला क्रिकेट के प्रति अभी भी उत्साह की गुंजाइश बाकी है, इसलिए टिकट दरें ऐसी रखी गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मैदान में आएं और महिला क्रिकेट को सपोर्ट करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

टिकट के दाम 

 




स्टेंड   रेट
ईस्ट-वेस्ट स्टैंड लोअर - ₹100
ईस्ट-वेस्ट लेवल वन पहली ₹130
  दूसरी ₹140
  तीसरी ₹160
ईस्ट-वेस्ट लेवल सेकंड पहली ₹120
  दूसरी ₹130
  तीसरी ₹140
साउथ पैवेलियन फ्रंट - ₹525
साउथ पैवेलियन सेकंड पहली ₹210
  दूसरी ₹260
  तीसरी ₹320

ये भी पढ़ेंः अब इंदौर से भोपाल सिर्फ 1 घंटे में पहुंचेंगे, न जाम का चक्कर, न रुकने की झंझट, बस...

इंदौर में पांच मैच 

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के कुल 28 मुकाबले भारत के अलग-अलग शहरों में खेले जाएंगे, जिनमें से 5 मैच होलकर स्टेडियम, इंदौर को मिले हैं, यह इंदौर के फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है. पहला मैच ही बेहद हाई-वोल्टेज है, यहां सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा, इंदौर की पिच पर ये दोनों टीमें पहले भी बेहतरीन परफॉर्म कर चुकी हैं और इस बार मुकाबला महिला वर्ल्ड कप का है, यानि रोमांच दोगुना होने वाला है. 

  • आस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड पहला मैच 1 अक्टूबर को होगा. 
  • दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड दूसरा मैच 6 अक्टूबर को होगा. 
  • भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा मैच 19 अक्टूबर को होगा. 
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा मैच 22 अक्टूबर को होगा. 
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवां और आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को होगा. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी बड़ी खबर, रेलवे का अपडेट, यात्री होंगे परेशान

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

womens World cupmpca ticket ratesindore holkar stadium

Trending news

Raipur airport news
रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम फेल! दिल्ली से आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
mp news
दिल्ली-रायपुर फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, पढ़ें आज एमपी की बड़ी खबरें
chhatarpur news
Gen-Z की आग से सुलगा नेपाल, बागेश्वर बाबा बोले- 'युद्ध का नहीं, शांति का रास्ता...
sidhi health news
रहस्यमयी बीमारी से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! एमपी के इस गांव में 80 बीमार, 20 भर्ती
Chhattisgarh police
छत्तीसगढ़ में बदली गई 52 पुलिस अधिकारियों की जगहें, जानिए अपने जिले के DSP का नाम
mp news
कश्मीर का प्रोफेसर मध्यप्रदेश में गिरफ्तार! छात्रा को अश्लील मैसेज भेज रहा था सरताज
mp news
पति ने AI का इस्तेमाल कर पत्नी को ब्लैकमेल किया, रिश्तेदारों को भेजे अश्लील वीडियो
mp news
खेलते-खेलते मौत! इंदौर में 6वीं की छात्रा ने कार्डियक अरेस्ट से तोड़ा दम
CG News
CG में खाद-बीज की कमी से किसान परेशान, गले में फांसी का फंदा डाल पहुंचे कार्यालय
mp news
सागर-दमोह नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल
;