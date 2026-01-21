MPL में इस सीजन होंगी 10 टीमें, ग्वालियर से शिफ्ट हो रहा टूर्नामेंट, जानिए बदलाव की वजह

Madhya Pradesh Cricket League: मध्य प्रदेश के क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी है. मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग यानि MPL के नए सीजन में इस बार टीमों की संख्या बढ़ने वाली है. इस बार 10 टीमें होगी, ऐसे में मुकाबले भी बढ़ेंगे, जिससे क्रिकेट का रोमांच और दोगुना हो जाएगा. खास बात यह है कि इस बार का सीजन ग्वालियर की जगह इंदौर में खेला जाएगा. बताया जा रहा है कि ग्वालियर के माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसके चलते टूर्नामेंट को इंदौर के होलकर स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां सीजन के सभी मैच खेले जाएंगे.

इंदौर और भोपाल से बढ़ेगी टीमें

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के एडिशन में 10 टीमें होने वाली है, जबकि पिछले सीजन में 7 टीमें थी, यानि इस बार के सीजन में कुल 3 टीमें बढ़ने वाली हैं. जिससे मुकाबले और दिलचस्प होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल और इंदौर के कुछ ग्रुप अपनी टीमें ला रहे हैं. बताया जा रहा है कि दो टीमें इंदौर से जुड़ेगी और एक टीम भोपाल से जुड़ेगी. यानि दोनों शहरों से तीन नई टीमें मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग में शामिल होंगी, जिससे और नए खिलाड़ी सामने आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग का रोमांच भी बढ़ेगा.

इंदौर में होगा टूर्नामेंट

इंदौर में टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इंदौर में भी क्रिकेट का अच्छा क्रेज देखने को मिलता है. ऐसे में यहां भी टॉप लेवल का टी-20 क्रिकेट फैंस को देखने को मिलेगा. पिछला सीजन भोपाल लेपर्ड्स ने जीता था, ऐसे में इस बार भी अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है. क्योंकि तीन नई टीमें आने से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. इंदौर की दो टीमें स्थानीय समर्थन और टैलेंट का फायदा उठाने की कोशिश में भी रहेगी. वहीं उन्हें लोकल सपोर्ट भी अच्छा मिलने की उम्मीद रहेगी.

तैयारियां शुरू

मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की तैयारियां शुरू हो रही हैं, क्योंकि आईपीएल के बाद इसका सीजन आयोजित होगा. ऐसे में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोशिएशन की तरफ से भी इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस टूर्नामेंट से मध्य प्रदेश की क्रिकेट प्रतिभाओं को नया मंच मिल रहा है.

