'पैसे दो - नौकरी लो' वाले गिरोह से रहें सावधान! अब इस ईमेल पर करें सीधी शिकायत; MPPSC ने किया अलर्ट

MPPSC Interview 2025 Fraud Warning: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने अभ्यर्थियों को एक सूचना जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील की है. आयोग की तरफ से कहा गया है कि साक्षात्कार या परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें. अगर कोई व्यक्ति इस तरह की मांग करता है, तो उसकी शिकायत तुरंत आयोग के सचिव को ईमेल secretary-mp@nic.in के माध्यम से की जा सकती है. आयोग ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

बता दें कि आयोग की तरफ से यह नोटिस तब जारी किया गया है जब इन दिनों कई पदों के इंटरव्यू लगातार चल रहे हैं. इसमें सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल (उच्च शिक्षा) और विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी जैसे पद शामिल हैं. आयोग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ‘सतर्कता’ के तौर पर उठाया गया है ताकि कोई भी फर्जी व्यक्ति या बिचौलिया उम्मीदवारों को भ्रमित न कर सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि MPPSC की परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता के आधार पर होती है.



'झूठे वादे या लालच में न आएं'

इसके अलावा, MPPSC इंदौर के ओएसडी डॉ. आर. पंचभाई ने बताया कि आयोग की यह पहल उम्मीदवारों के हित में है. उन्होंने कहा कि यह संदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि चयन प्रक्रिया पर किसी भी तरह की शंका न रहे. अभ्यर्थियों से भी अपील की गई है कि वे किसी झूठे वादे या लालच में न आएं और सीधे आयोग से ही जानकारी प्राप्त करें.

सख्ती से लागू करने की अपील

इस बीच, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) ने MPPSC की इस पहल का स्वागत किया है. यूनियन के सदस्य रंजीत किसानवंशी ने कहा कि यह कदम युवाओं के लिए एक बड़ा भरोसा है. उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवार ‘व्हिसलब्लोअर’ की भूमिका निभा सकते हैं और किसी भी गड़बड़ी की जानकारी सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं. यूनियन ने यह भी मांग की है कि आयोग इस नीति को सिर्फ औपचारिकता न रखे, बल्कि सख्ती से लागू करे ताकि मध्यप्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहें.

