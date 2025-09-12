Success Story: कौन है MPPSC 2024 के महारथी? जानिए टॉपर हर्षिता और ऋषभ की कहानी

MPPSC 2024 Toppers List: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. शुक्रवार आए रिजल्ट में टॉप 13 में 5 महिलाओं ने बाजी मारी है. MPPSC अभी 87 प्रतिशत पदों की पदवार सूची जारी की है. वहीं, 13 प्रतिशद पदों को होल्ड कर दिया है. टॉप तेरह में देवांशु शिवहरे, ऋषव अवस्थी, अंकित, शुभम और हर्षिता दवे का नाम शामिल है. आइए जानते हैं एमपीपीएसी के टॉपर्स ऋषभ और हर्षिता के बारे में...

ऋषभ बने डिप्टी कलेक्टर

MPPSC 2024 के टॉपर्स की लिस्ट में सागर के रहने वाले ऋषभ दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं. उन्होनें कुल 945.50 अंक लाकर दूसरे स्थान प्राप्त किया है. जानकारी के मुताबिक, ऋषभ की ज्वाइनिंग डिप्टी कलेक्टर पद पर होगी. ऋषभ इंदौर के जीएसीसी से ही बीए और एमए किए हैं. यह उनका पहला मेंस और इंटरव्यू था. ऋषव के पिता रिटायर्ड होमगार्ड प्लाटून कमांडर हैं और उनकी माता गृहणी हैं. ऋषभ सागर जिले के देवरी तहसील के रहने वाले हैं. उन्होंने एणपी करने के बाद पीएसी की तैयारी शुरू की थी.

पांचवे पद पर इंदौर की हर्षिता

MPPSC 2024 के टॉपर्स की लिस्ट में इंदौर की हर्षिता भी शामिल हैं. हर्षिता ने 893.75 अंक के साथ पांचवा स्थान प्राप्त की हैं. हर्षिता दवे इंदौर की रहने वाली हैं. वे साहित्य एकेडमी की डायरेक्टर डॉ. विकास दवे की बेटी हैं. हर्षिता बीए और एमपी की पढ़ाई की हैं. हर्षिता का काय दूसरे अटेंप्थ था. इससे पहले उन्होनें 2023 में प्री दी थी. इस बार उन्होंने पांचवा स्थान प्राप्त कर सफलता हासिल किया है.

देवांश शिवहरे

देवांशु शिवहरे श्योपुर जिले के विजयपुर के रहने वाले हैं. देवांशु साल 2022 में वाणिज्यिक कर निरीक्षक यानी सीटीआई के पद पर चयनित हुए थे. वे वर्तमान में गुना में पदस्थ हैं. देवांशु शिवपुरी और इंदौर में रहकर परीक्षा की तैयारी किए. उन्होंने इंदौर के देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग (B.Tech) किया है. देवांशु के पिता रामकृष्ण शिवहरे विजयपुर के सिविल अस्पताल में आंख के डॉक्टर हैं. वहीं, उनकी मां पूनम नर्सिंग ऑफिसर हैं. देवांशु MPPSC 2024 में टॉप-वन स्थान हासिल की है.

