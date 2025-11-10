Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2996172
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

पहले दोस्ती, फिर प्यार...! इंदौर में मुस्लिम युवक ने पंजाबी बन कर युवती से की दरिंदगी, धर्म परिवर्तन का भी बनाया दबाव

Indore Love Jihad Case: इंदौर में एक युवती से दोस्ती के बहाने दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है. आरोपी इरफान अली उर्फ हैप्पी पंजाबी को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में युवती से की दरिंदगी
इंदौर में युवती से की दरिंदगी

Indore Crime  News: इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने पहले युवती से दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक कर उसे अपने जाल में फंसा लिया. आरोप है कि युवक ने युवती को होटल बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और सिगरेट से दागकर उसकी तस्वीरें व वीडियो बना लिए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार रात करणी सेना को सूचना मिली कि एक होटल में मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर युवती के साथ ठहरा हुआ है. मौके पर पहुंचकर करणी सेना ने आरोपी को पकड़ लिया. पूछताछ में युवक की पहचान हैप्पी पंजाबी उर्फ इरफान अली के रूप में हुई. आरोपी के विवाद करने पर उसे विजयनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद जांच शुरू हुई.

दोस्तों से भी कराया दुष्कर्म
वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने युवती से दोस्ती 2023 में की थी, जब वह नौकरी की तलाश में थी. आरोपी ने खुद को हैप्पी पंजाबी बताकर भरोसा जीता और एक दिन होटल बुलाकर नशे में दुष्कर्म किया. बाद में आरोपी ने फोटो-वीडियो के जरिए युवती को ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अपने दोस्तों से भी दुष्कर्म कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

युवती के साथ की दरिंदगी
पीड़िता ने बताया कि आरोपी कई बार उसे सिगरेट से दागकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. परेशान होकर युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी इरफान अली के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और जानबूझकर चोट पहुंचाने सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. अब पुलिस आरोपी से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है. (रिपोर्टः नवीन कुमार, इंदौर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsindore crime newsMP Crime News

Trending news

indore news
इंदौर में मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से की दरिंदगी, धर्म परिवर्तन का भी बनाया दबाव!
bhopal news
अफसर बनने के लिए छात्रा ने छोड़ा घर, अकेले दम पर कमाया; अब कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला
chhatarpur news
छतरपुर में महिला के हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई, कई लोगों ने पीटा; ये थी वजह
DG Conference
3 दिन मिनी PMO बनेगा रायपुर का ये बंगला! PM मोदी-अमित शाह-अजित डोभाल बनाएंगे रणनीति
Singrauli News
सिंगरौली में लाखों की चोरी का खुलासा, इंस्टाग्राम से चुनते थे शिकार, पुलिस ने पकड़ा
mppsc result 2023
पिता का UPSC का सपना टूटा, अब बेटा बना डिप्टी कलेक्टर; सेल्फ स्टडी से ऐसे पाई सफलता
Akanksha Satyavanshi
पर्दे के पीछे से टीम इंडिया को जिताया, CM साय के सामने बताया कहां से मिलती है ताकत
mp news
MP के इन आठ नगर निगमों में जल्द दौड़ेंगी ई-बसें, केंद्र ने 972 बसों को दी मंजूरी
Khairagarh news
खैरागढ़ में मासूमों की निर्मम हत्या! कुएं में मिली भाई-बहन की लाश, मुंह में कपड़ा
ratlam news
MP में फिल्मी सीन, पुलिस से बचकर भाग रहे तस्करों की कार दुर्घटनाग्रस्त, फिर फायरिंग