सरकारी अस्पताल या जानवरों का ठिकाना? इंदौर MY हॉस्पिटल में एक और शर्मनाक खुलासा

Indore MY Hospital News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सबसे बड़े सरकारी MY अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है. कुछ महीने पहले चूहा कांड की घटना ने लोगों को झकझोरकर रख दिया था, लेकिन अब अस्पताल में नया बिल्ली कांड सामने आया है. अस्पताल के ओपीडी यानी बाह्य रोगी विभाग में एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया, जिससे अस्पताल की साफ-सफाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, अस्पताल के सबसे संवेदनशीन HIV संक्रमण वार्ड में बिल्लियां खुलेआम घूमती नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं, एचआईवी मरीजों के लिए बनाए गए मेडिसिन कक्ष में भी बिल्लियों के कारण गंदगी फैल रही है. यहां केंद्र सरकार द्वारा एचआईवी मरीजों को हर महीने हजारों रुपये की मुफ्त दवाओं का वितरण किया जाता है, लेकिन अव्यवस्था के चलते मरीजों को दी जाने वाली दवाओं के खराब होने का खतरा बढ़ गया है.

स्वच्छता पर गंभीर सवाल

बताया जा रहा है कि एचआईवी संक्रमित नवजात बच्चों को दी जाने वाली सेप्ट्रोन दवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है. अस्पताल परिसर में जानवरों की आवाजाही के कारण दवाओं की सुरक्षा और स्वच्छता पर गंभीर चिंता जताई जा रही है. हैरानी की बात यह है कि ART के एकीकृत परामर्श केंद्र के कुछ कर्मचारी ही बिल्लियों की देखभाल करते नजर आ रहे हैं, जिससे समस्या और बढ़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

छह महीने पहले चूहा कांड

बता दें कि करीब छह महीने पहले अस्पताल में चूहों ने दो नवजात बच्चों को कुतर दिया था, जिसके कारण दोनों नवजातों की मौत हो गई थी. उस घटना के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने स्थायी समाधान नहीं किया, जिसके चलते अब फिर लापरवाही सामने आ रही है. हाल ही में अस्पताल में रोडेंट एंड एनिमल कंट्रोल तथा हाउसकीपिंग का जिम्मा संभाल रही बीवीजी कंपनी पर दो दिन पहले ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद हालात में सुधार नजर नहीं आ रहा है. पूरे मामले ने एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई

इस पूरे मामले पर डीन अरविंद घनघोरिया ने बताया कि अस्पताल के अधीक्षक से इस संबंध में चर्चा की गई है. उन्होंने कहा कि एमवाय अस्पताल की ओपीडी के फर्स्ट फ्लोर पर दो-तीन छोटे बच्चों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई. इनमें से दो बच्चों को मौके पर ही पकड़ लिया गया. डीन की तरफ से साफ-साफ कहा गया है कि अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि पकड़े गए बच्चों को उचित तरीके से ZOO में भिजवाया जाए. साथ ही, अगर कोई बच्चा अभी शेष है, तो उसे पकड़ने के लिए अधीक्षक की टीम लगातार निगरानी कर रही है. संबंधित स्थान पर पिंजरा भी लगवा दिया गया है, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न बने. उन्होंने बताया कि ओपीडी के पीछे केएस कंपाउंड का बड़ा क्षेत्र और कई क्वार्टर हैं, जहां से ऐसे जानवर आने की संभावना रहती है. हालांकि, अस्पताल परिसर में इस तरह की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहां विशेष सफाई और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!