दो मासूमों की मौत के बाद फिर MY अस्पताल में चूहों का आतंक, ओपीडी में फिर टहलते दिखे

Indore MY Hospital News: इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल में एक बार फिर से चूहों का आतंक देखने को मिला है. पहले इसी अस्पताल में दो बच्चों को चूहों ने निशाना बनाया था. अब ओपीडी में चूहे आंतक फैलाए हुए हैं. बता दें कि पूरे अस्पताल में चूहे खुलेआम घूम रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, अस्पताल के अंदर चूहों ने लाखों रुपए की दवाओं को नुकसान पहुंचाया है. अस्पताल में हालात इतने खराब हैं कि रोडेंट बॉक्स लगाने के बाद भी स्थिति जस के तस बनी हुई है.

खबर यह भी है कि इस अस्पताल में सुरक्षा की जिम्मेदारी एजाइल कंपनी के पास है, इजाइल कंपनी की लापरवाही से अस्पताल में मरीजों और स्टाफ की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कुछ विभाग तो अब अस्पताल में पिंजरे लगाकर चूहों से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. बता दें कि एजाइल कंपनी की तरफ से 214 गार्ड तैनात किए हैं, लेकिन चोरी की भी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं.

कब तक सुधरेंगे हालात?

जानकारी यह है कि एमवाय अस्पताल परिसर से दोपहिया वाहन, जालियां, लोहे के पाइस से लेकर कार की बैटरियां तक चोरी हो रही हैं. वहीं शनिवार यानि 13 सितंबर को सुपर स्पेशियलिटी के डॉक्टर की कार से दिन दहाड़े बैटरी चोरी हो गई. ऐसी एक घटना 6 महीने पहले भी हो चुकी है. वहीं चूहों के आतंक को लेकर एमवायएच के प्रभारी अधीक्षक ने बताया कि ओपीडी में भी चूहों को भगाने के लिए तैयारी की जा रही है. वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस का सहारा लिया जाएगा.

