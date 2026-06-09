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बीमार बच्चे को स्ट्रेचर पर घसीटने के मामले में MY हॉस्पिटल का बड़ा एक्शन, 2 बर्खास्त, 2 को नोटिस

indore News: इंदौर के एमवाय अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच एक बीमार बच्चे को परिजनों द्वारा एक किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर ले जाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हुई जांच के आधार पर हेल्प डेस्क इंचार्ज और सिक्योरिटी ऑफिसर की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं.

Written ByYatnesh SenEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 09, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:03 AM IST
बीमार बच्चे को स्ट्रेचर पर घसीटने के मामले में MY हॉस्पिटल का बड़ा एक्शन, 2 बर्खास्त, 2 को नोटिस

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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