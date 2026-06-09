माता-पिता बच्चे को स्ट्रेचर पर ले गए

दरअसल, MY हॉस्पिटल में लापरवाही के इस गंभीर मामले ने हेल्थकेयर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रहे एक बच्चे का MY हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित स्पेशलिस्ट को बच्चे की हालत को देखते हुए खुद उसकी जांच करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बजाय डॉक्टरों ने बच्चे को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया. भीषण गर्मी के बीच बच्चे के माता-पिता को उसे स्ट्रेचर पर MY हॉस्पिटल से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की.