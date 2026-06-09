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indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में MY हॉस्पिटल में एक बीमार बच्चे को स्ट्रेचर पर लगभग एक किलोमीटर तक ले जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. जांच के बाद हेल्प डेस्क इंचार्ज और सिक्योरिटी ऑफिसर की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं, जबकि हॉस्पिटल की व्यवस्था संभालने वाली BVG कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा तीन नर्सों, एक डॉक्टर और एक वार्ड बॉय की एक दिन की सैलरी काट ली गई है. MY हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और HOD को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
माता-पिता बच्चे को स्ट्रेचर पर ले गए
दरअसल, MY हॉस्पिटल में लापरवाही के इस गंभीर मामले ने हेल्थकेयर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रहे एक बच्चे का MY हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित स्पेशलिस्ट को बच्चे की हालत को देखते हुए खुद उसकी जांच करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बजाय डॉक्टरों ने बच्चे को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया. भीषण गर्मी के बीच बच्चे के माता-पिता को उसे स्ट्रेचर पर MY हॉस्पिटल से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की.
कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना
जांच में पाया गया कि मरीज को कहीं और भेजने के बजाय डॉक्टर खुद मौके पर जाकर उसका इलाज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए हेल्प डेस्क इंचार्ज और सिक्योरिटी ऑफिसर की सेवाएं खत्म कर दी गईं. अस्पताल का काम संभाल रही BVG कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि तीन नर्सों, एक डॉक्टर और एक वार्ड बॉय की एक दिन की सैलरी काट ली गई है.
इसके अलावा, MY हॉस्पिटल के अधीक्षक अशोक यादव और विभाग के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट (HOD) परेश सिसोदिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है. इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में मरीज़ों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं.
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