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MP में अगला साल होगा युवाओं के नाम: CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान- युवाओं को मिलेंगी ये बड़ी सौगातें

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026' को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, युवाओं के सपनों के लिए हर मदद के लिए तैयार है. भारत दुनिया का सबसे युवा देश और मध्यप्रदेश सबसे युवा प्रदेश है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 11, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:52 PM IST
MP में अगला साल होगा युवाओं के नाम: CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान- युवाओं को मिलेंगी ये बड़ी सौगातें

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