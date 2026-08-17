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नाग पंचमी स्पेशल: महाराष्ट्र नहीं, यह है MP का नागपुर! जहां पाताल से प्रकट हुए थे पंचमुखी नागराज

इंदौर जिले की सांवेर तहसील में स्थित नागपुर गांव, नाग देवता को समर्पित आस्था का एक प्रमुख केंद्र है. इस गांव का नाम यहां स्थित नाग देवता के प्राचीन मंदिर और स्वयंभू पंचमुखी नाग प्रतिमा के नाम पर पड़ा है. गांव में नाग देवता को समर्पित दो मंदिर हैं. आइए जानते हैं अनोखी कहानी...

Written ByYatnesh SenEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 17, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:14 AM IST
नाग पंचमी स्पेशल: महाराष्ट्र नहीं, यह है MP का नागपुर! जहां पाताल से प्रकट हुए थे पंचमुखी नागराज

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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