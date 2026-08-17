नाग पंचमी स्पेशल: महाराष्ट्र नहीं, यह है MP का नागपुर! जहां पाताल से प्रकट हुए थे पंचमुखी नागराज

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मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सांवेर तहसील में स्थित नागपुर गांव नाग देवता को समर्पित आस्था का एक पवित्र केंद्र है, जहां नाग पंचमी का त्योहार बहुत ही अनोखे और खास तरीके से मनाया जाता है. मान्यता है कि गांव के प्राचीन मंदिर में नाग देवता की मूर्ति पाताल लोक से अपने-आप प्रकट हुई थी. गांव का नाम नागपुर इसी मान्यता के कारण पड़ा है. नाग पंचमी के मौके पर देश भर से श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना करने और आशीर्वाद लेने आते हैं.
पाताल से प्रकट हुए थे पंचमुखी नागराज
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार नागपुर में नाग देवता को समर्पित दो प्रमुख मंदिर हैं. एक मुख्य मंदिर है जिसमें छोटे नागराज की स्वयंभू पांच मुख वाली मूर्ति है. माना जाता है कि यह मूर्ति पाताल लोक से निकली है. दूसरी जगह गढ़ी के नाम से जानी जाती है, जहां बड़े नाग देवता की पूजा की जाती है. परंपरा के अनुसार नाग पंचमी से एक दिन पहले ग्रामीण, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं, गढ़ी वाली जगह पर इकट्ठा होते हैं. वहां बड़े नाग देवता के सम्मान में प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. इसके बाद पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार एक कलश यात्रा निकाली जाती है और बड़े नाग देवता की मूर्ति को नाग मंदिर लाया जाता है.
भव्य मेले का आयोजन
नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू होते हैं. मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. नागपुर गांव में एक भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, सबसे खास बात यहां विराजमान पंचमुखी नाग देवता की प्रतिमा है. इसी आस्था ने नागपुर को नाग देवता को समर्पित एक अनोखा धार्मिक स्थल बना दिया है. इसी परिसर में नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है. स्थानीय लोग बताते हैं कि दूर-दूर से भक्त यहां आशीर्वाद लेने आते हैं और उनकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं.
रतलाम में अनोखा मंदिर
दूसरी ओर, रतलाम मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर धराड़ गांव में स्थित महाकाल मंदिर भक्तों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया है. उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर बने इस तीन मंजिला मंदिर में नागचंद्रेश्वर की मूर्ति भी स्थापित है. इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहां स्थापित मूर्तियां पूरी तरह खंडित नहीं हैं, और भक्त इसे सचमुच एक दुर्लभ तीर्थस्थल मानते हैं. नाग पंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही महाकाल और नागचंद्रेश्वर की पूजा-अर्चना करने और आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं. माना जाता है कि इस दिन नागचंद्रेश्वर के दर्शन का विशेष महत्व है. यही कारण है कि धराड़ का यह मंदिर आज आस्था का मुख्य केंद्र बन गया है.
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