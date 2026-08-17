नाग पंचमी स्पेशल: महाराष्ट्र नहीं, यह है MP का नागपुर! जहां पाताल से प्रकट हुए थे पंचमुखी नागराज

रतलाम में अनोखा मंदिर

दूसरी ओर, रतलाम मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर धराड़ गांव में स्थित महाकाल मंदिर भक्तों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया है. उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर बने इस तीन मंजिला मंदिर में नागचंद्रेश्वर की मूर्ति भी स्थापित है. इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहां स्थापित मूर्तियां पूरी तरह खंडित नहीं हैं, और भक्त इसे सचमुच एक दुर्लभ तीर्थस्थल मानते हैं. नाग पंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही महाकाल और नागचंद्रेश्वर की पूजा-अर्चना करने और आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं. माना जाता है कि इस दिन नागचंद्रेश्वर के दर्शन का विशेष महत्व है. यही कारण है कि धराड़ का यह मंदिर आज आस्था का मुख्य केंद्र बन गया है.