शादी से वापसी... फिर बीच सड़क पर जो हुआ, उसने पुलिस के भी उड़ा दिए होश; एक वीडियो ने खोला राज

Indore Crime News: इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के नेनौद स्थित ड्रीम वर्ल्ड सिटी में राजेश पवार नाम के युवक पर जानलेवा हमला किया गया. वे शादी से लौट रहे थे, तभी दीपक ठाकुर, कुलदीप राठौर और अन्य साथियों ने उन्हें घेरकर बेरहमी से पीटा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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MP Crime News: इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के नेनौद स्थित ड्रीम वर्ल्ड सिटी में एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. घायल युवक की पहचान राजेश पवार पिता बंसीलाल पवार के रूप में हुई है, जो एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ता रोककर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी दीपक ठाकुर, कुलदीप राठौर और उनके अन्य साथियों ने राजेश पवार को घेरकर बेरहमी से मारपीट की. हमले के दौरान एक आरोपी ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जो बाद में पुलिस को एक आरोपी के मोबाइल से मिला है. घटना में राजेश को गंभीर चोटें आई हैं, उनके चेहरे और सीने पर गहरी चोट के निशान हैं तथा पसलियां तक टूट गई हैं.
घायल अस्पताल में भर्ती
घायल को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्हें इंदौर के सीएचएल अस्पताल में रेफर किया गया, जहां वे वेंटिलेटर पर हैं और उनकी स्थिति नाजुक है. घायल के भाई रवि पवार ने बताया कि हमले के बाद राजेश के पास से सोने की अंगूठी, पर्स और गले की चांदी की चेन गायब हैं, जिससे लूट के प्रयास की भी आशंका जताई जा रही है. हालांकि, फिलहाल हमले के पीछे की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है और न ही किसी पुरानी रंजिश की पुष्टि हुई है.
पुलिस ने जांच शुरू की
गांधीनगर थाना पुलिस ने मामले में धारा 109 (1) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने एक आरोपी दीपक ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुलदीप राठौर सहित अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. रवि पवार ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए. उन्होंने कहा कि उनके भाई की हालत बेहद गंभीर है और परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा है. वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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