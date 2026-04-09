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2008 में शादी, 2013 में अलग हुए... 2 करोड़ एलिमनी और अब 13 साल बाद तलाक, आसाराम के बेटे नारायण साईं की कहानी

Narayan Sai Divorce: आसाराम के बेटे नारायण साईं और जानकी हरपलानी की शादी साल 2008 में हुई थी, लेकिन 2013 से दोनों अलग रह रहे हैं. जानकी ने मानसिक क्रूरता और अन्य आरोप लगाते हुए लोकल फैमिली कोर्ट में साल 2018 में तलाक की अर्जी दायर की थी, जिसमें एकमुश्त पांच करोड़ रुपये की स्थाई भरण-पोषण राशि की मांग की गई थी.

Written By  Yatnesh Sen|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:07 PM IST
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2008 में शादी, 2013 में अलग हुए... 2 करोड़ एलिमनी और अब 13 साल बाद तलाक, आसाराम के बेटे नारायण साईं की कहानी

Narayan Sai Divorce: मध्यप्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं और पत्नी जानकी के बीच लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने नारायण साईं को पत्नी को 2 करोड़ रुपए स्थायी भरण-पोषण (एलुमनी) देने का आदेश दिया है. यह मामला करीब आठ साल तक कोर्ट में चला. कोर्ट ने 2 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया था, जिसकी जानकारी मंगलवार को पीड़िता के वकील अनुराग गोयल ने दी. बता दें कि नारायण साईं अभी दुष्कर्म के एक मामले में सूरत जेल में बंद है और 24 मार्च को ही उसे इंदौर की फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था.

2008 में शादी, 2013 से अलग रह रहे थे

याचिका के मुताबिक, जानकी और नारायण साईं की शादी साल 2008 में हुई थी, लेकिन 2013 से दोनों अलग रह रहे हैं. पत्नी ने पति पर परित्याग का आरोप लगाया और कहा कि लंबे समय से उनके बीच वैवाहिक संबंध नहीं हैं. याचिका में नारायण साईं पर अन्य महिलाओं से संबंध होने के भी आरोप लगाए गए. साथ ही सूरत की अदालत में दुष्कर्म मामले में सुनाई गई सजा का भी उल्लेख किया गया है.

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8 साल तक कोर्ट में चला केस

बता दें कि नारायण साईं की पत्नी जानकी हरपलानी इंदौर की रहने वाली हैं और पति पर मानसिक क्रूरता और अन्य आरोप लगाते हुए लोकल फैमिली कोर्ट में साल 2018 में तलाक की अर्जी दायर की थी, जिसमें एकमुश्त पांच करोड़ रुपये की स्थाई भरण-पोषण राशि की मांग की गई थी. जानकी के वकील अनुरागचंद्र गोयल ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद नारायण साईं ने सभई आरोपों से अदालत में इनकार किया था, लेकिन उनकी मुवक्किल ने अपने अर्जी में 'पक्के दस्तावेजी सबूत' पेश किए थे, जिसके बाद अब उन्हें न्याय मिला है.

 जानकी के वकील अनुरागचंद्र गोयल ने बताया कि इंदौर फैमिली कोर्ट ने नारायण साईं को साल 2018 में अपनी पत्नी को हर महीने 50,000 रुपये की भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया था, लेकिन पिछले आठ साल में मेरी मुवक्किल को नारायण साईं की ओर से कोई भरण-पोषण राशि अदा नहीं की गई है. इसका करीब 50 लाख रुपये बकाया हैं, जिसकी वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

कोर्ट ने दिया 2 करोड़ एलिमनी देने का आदेश

नारायण साईं की पत्नी जानकी देवी ने 5 करोड़ रुपये एलिमनी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है. धारा 125 सीआरपीसी के तहत पहले 50 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण तय किया गया था, लेकिन यह नियमित रूप से नहीं दिया गया. जानकारी के अनुसार, इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. संपत्ति के सत्यापन को लेकर इंदौर कलेक्टर को निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक पूरी जानकारी कोर्ट में पेश नहीं हो सकी है.

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