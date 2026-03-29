540 नहीं, अब इंदौर को मिलेगा 885 MLD पानी! नर्मदा के चौथे चरण से बुझेगी नई बस्तियों की प्यास, सीएम ने किया ऐलान

Indore CM Mohan Yadav: इंदौर जिले के दशहरा मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहर को नर्मदा परियोजना के चौथे चरण की सौगात दी. पूरे आयोजन में स्थानीय रंग साफ दिखा, शहर के जनप्रतिनिधि, संतजन और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. मंच से सीएम ने भूमिपूजन करते हुए कहा कि इंदौर जैसे तेजी से बढ़ते शहर के लिए पानी सबसे बड़ी जरूरत है. नर्मदा का यह नया चरण आने वाले समय में लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आएगा और शहर की प्यास बुझाने में अहम भूमिका निभाएगा.

इस मौके पर मां नर्मदा का जल कलश में भरकर लाया गया, जिसे पूरे श्रद्धा भाव से इंदौर को समर्पित किया गया. कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि और महापौर भी शामिल हुए. मंच से सभी ने इसे इंदौर के विकास का बड़ा कदम बताया. महापौर ने कहा कि यह सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की नींव है. वहीं, कार्यक्रम में संतों की मौजूदगी ने माहौल को और भी धार्मिक और भावनात्मक बना दिया, जिससे लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला.

ढाई लाख नए नर्मदा कनेक्शन

अगर बात इस चौथे चरण की करें, तो इसके बाद इंदौर में करीब ढाई लाख नए नर्मदा कनेक्शन दिए जा सकेंगे. इसका सीधा फायदा उन इलाकों को मिलेगा जो अभी शहर में जुड़ तो गए हैं, लेकिन वहां पानी की दिक्कत बनी रहती है. अब इन नई बस्तियों तक भी शुद्ध पेयजल पहुंचेगा. शहर में बढ़ती आबादी को देखते हुए यह योजना काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले वर्षों में पानी की मांग और ज्यादा बढ़ने वाली है.

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अब तक तीन चरण पूरे हो चुके

नर्मदा परियोजना की शुरुआत कई साल पहले हुई थी और अब तक इसके तीन चरण पूरे हो चुके हैं. पहले और दूसरे चरण में सीमित मात्रा में पानी मिला, लेकिन तीसरे चरण के बाद सप्लाई बढ़ी. फिलहाल शहर को करीब 540 एमएलडी पानी मिल रहा है. चौथे चरण के जुड़ने के बाद यह बढ़कर 885 एमएलडी तक पहुंच जाएगा. खास बात यह है कि यह पानी करीब 70 किलोमीटर दूर से पंप करके इंदौर लाया जाता है, जो अपने आप में एक बड़ी तकनीकी चुनौती भी है.

विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई

कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी गई. सीएम ने इन स्टॉल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत भी की. मंच पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, जिसमें मालाएं पहनाई गईं और त्रिशूल भेंट किया गया. कुल मिलाकर यह आयोजन सिर्फ भूमिपूजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंदौर के विकास और भविष्य को लेकर एक बड़ा संदेश भी देकर गया.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

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