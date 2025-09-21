No Drugs...No Love Jihad, इंदौर के गरबा पंडालों में बजरंग दल की सख्त गाइडलाइन, यहां पढ़ें एक-एक नियम

Garba Festival Guidelines in Indore: इंदौर में नवरात्रि पर्व से पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गरबा पंडालों के आयोजकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है. इसमें न केवल परंपरा और संस्कृति का हवाला दिया गया है. बल्कि साफ चेतावनी भी दी गई है. इन गाइडलाइन में सख्त हिदायत भी दी गई है कि अगर कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इंदौर के एक जारी पोस्टर के अनुसार, गरबा पंडालों के पास किसी भी प्रकार का नशा और मांसाहार पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. वहीं आयोजकों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, कि पंडाल परिसर में इन गतिविधियों की अनुमति न दी जाए. वहीं इसमें एक विवादित बिंदू यह है कि गैर-हिंदुओं का पंडाल में प्रवेश निषेध है. बजरंग दल की तरफ से कहा गया है कि आयोजक केवल प्रमाणिक पहचान पत्र देकर ही सनातनी हिंदुओं को ही प्रवेश दें.



आयोजकों से की ये अपील

पूरे शहर में यह बिंदु चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें यह भी कहा गया है कि गरबा पंडाल में आने वाले पारंपरिक और मर्यादित परिधान पहनकर आएं. अश्लील, फूहड़ और अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पूरी तरह से वर्जित रहेंगे. वहीं मां दुर्गा की अराधना के उत्सव में अश्लील और फिल्मी गानों पर रोक लगाते हुए, केवल भक्तिमय और पारंपरिक संगीत बजाने की अपील की गई है.

नो लव जिहाद का संदेश

इसके अलावा, पोस्टर में नो ड्रग्स और नो लव जिहाद का भी सख्त संदेश दिया गया है. पोस्टर में साफ लिखा है कि गरबा पंडालों में ड्रग्स, शराब, लव जिहाद और मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. आयोजकों की चेतावनी दी गई है. कि इन नियमों का पालन उनकी जिम्मेदारी होगी. अगर कोई भी घटना या लापरवाही होती है, तो उस पर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्टः तुषार कंछल, इंदौर)

