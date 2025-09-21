 No Drugs...No Love Jihad, इंदौर के गरबा पंडालों में बजरंग दल की सख्त गाइडलाइन, यहां पढ़ें एक-एक नियम
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2930967
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

No Drugs...No Love Jihad, इंदौर के गरबा पंडालों में बजरंग दल की सख्त गाइडलाइन, यहां पढ़ें एक-एक नियम

Indore Garba Pandals Rules: इंदौर में नवरात्रि में होने वाले गरबा कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदु परिषद बजरंग दल इंदौर ने एक पोस्टर के माध्यम से गाइडलाइन जारी की है. इसमें गरबा आयोजकों के लिए कई तरह के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इनमें से एक निर्देश पर पूरे शहर में चर्चा हो रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 21, 2025, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर के गरबा पंडालों में बजरंग दल की सख्त गाइडलाइन
इंदौर के गरबा पंडालों में बजरंग दल की सख्त गाइडलाइन

Garba Festival Guidelines in Indore: इंदौर में नवरात्रि पर्व से पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गरबा पंडालों के आयोजकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है. इसमें न केवल परंपरा और संस्कृति का हवाला दिया गया है. बल्कि साफ चेतावनी भी दी गई है. इन गाइडलाइन में सख्त हिदायत भी दी गई है कि अगर कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. 

विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इंदौर के एक जारी पोस्टर के अनुसार, गरबा पंडालों के पास किसी भी प्रकार का नशा और मांसाहार पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. वहीं आयोजकों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, कि पंडाल परिसर में इन गतिविधियों की अनुमति न दी जाए. वहीं इसमें एक विवादित बिंदू यह है कि गैर-हिंदुओं का पंडाल में प्रवेश निषेध है. बजरंग दल की तरफ से कहा गया है कि आयोजक केवल प्रमाणिक पहचान पत्र देकर ही सनातनी हिंदुओं को ही प्रवेश दें. 
fallback
आयोजकों से की ये अपील
पूरे शहर में यह बिंदु चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें यह भी कहा गया है कि गरबा पंडाल में आने वाले पारंपरिक और मर्यादित परिधान पहनकर आएं. अश्लील, फूहड़ और अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पूरी तरह से वर्जित रहेंगे. वहीं मां दुर्गा की अराधना के उत्सव में अश्लील और फिल्मी गानों पर रोक लगाते हुए, केवल भक्तिमय और पारंपरिक संगीत बजाने की अपील की गई है.

नो लव जिहाद का संदेश
इसके अलावा, पोस्टर में नो ड्रग्स और नो लव जिहाद का भी सख्त संदेश दिया गया है. पोस्टर में साफ लिखा है कि गरबा पंडालों में ड्रग्स, शराब, लव जिहाद और मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. आयोजकों की चेतावनी दी गई है. कि इन नियमों का पालन उनकी जिम्मेदारी होगी. अगर कोई भी घटना या लापरवाही होती है, तो उस पर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्टः तुषार कंछल, इंदौर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Navratri 2025indore garba

Trending news

Navratri 2025
No Drugs...No Love Jihad, इंदौर के गरबा पंडालों में बजरंग दल की सख्त गाइडलाइन
Singrauli news
सिंगरौली में सोने की खुदाई जल्द होगी शुरू! निकलेगा इतना गोल्ड, 23 हेक्टेयर जमीन पर..
bastar news
मुरिया दरबार में पहली बार होंगे शामिल अमित शाह, बस्तर दशहरा का पीएम को भी निमंत्रण
mp news
नवरात्रि से पहले सरकार ने दी राहत, बिजली बिल पर दे दी बड़ी छूट; हर महीने इतनी बचत
sheopur news
सांप ने मां को डसा, कुछ देर बाद बच्चे की रहस्यमयी मौत, मामला जान हर कोई हैरान
Indore BEO Scam
20 करोड़ के शिक्षा विभाग घोटाला मामले में ED की कार्रवाई, 14 अचल संपत्तियां कुर्क
Shajapur News
दारू पीकर ड्राइवर भड़का, स्टाफ से झगड़े में अनियंत्रित हुई बस, 25 यात्री घायल
khargone news
अवैध संबंधों में आया दरार, बात न करने से खफा प्रेमी ने किया खौफनाक कांड
khandwa news
मियां-बीबी की तकरार से तिलमिलाया जीजा, कुछ ही पलों में बहन का आंगन हो गया सूना
mp news
2 घंटे तक थमी रही भोपाल की रफ्तार! 'वीआईपी' जाम में फंसी जनता, जुलूस ने रोका रास्ता
;