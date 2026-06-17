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नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट (NEET Undergraduate) की पुनः परीक्षा आयोजन रविवार, 21 जून होने जा रहा है. इसको लेकर इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, यातायात और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसी सिलसिले में व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए स्वयं इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा केंद्रीय विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र सहित विभिन्न सेंटर्स का जायजा लेने पहुंचे.
इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस संबंध में बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए नीट परीक्षा की तैयारियों की सघन समीक्षा की गई थी. मुख्यमंत्री से मिले कड़े दिशा-निर्देशों के पालन में इंदौर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है. जिले में कुल 57 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहाँ 23 हजार 89 परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 मिनट (कुल 3 घंटे 15 मिनट) तक रहेगा.
गर्मी को देखते हुए केंद्रों पर विशेष 'आदर्श व्यवस्था'
परीक्षा जून के महीने में हो रही है, इसलिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी केंद्रों के लिए अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सेंटर्स पर ठंडे और स्वच्छ पेयजल (शीतल पेय) की पर्याप्त उपलब्धता हो. बिजली गुल होने की स्थिति में जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए. परीक्षा देने आने वाले बच्चों के साथ उनके अभिभावक (Parents) भी आते हैं, इसलिए सेंटर्स के बाहर उनके बैठने के लिए टेंट/छाया और पानी की माकूल व्यवस्था की जा रही है.
दूरदराज के केंद्रों के लिए बस और मेडिकल स्टाफ की तैनाती
प्रशासन ने छात्रों की सुगमता के लिए यातायात का विशेष प्लान तैयार किया है. जो परीक्षा केंद्र शहर से दूरदराज के इलाकों (दूरस्थ क्षेत्रों) में हैं, वहाँ परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए बसों व पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों का विशेष प्रबंध किया गया है. इसके अलावा किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर केंद्र पर मेडिकल स्टाफ, फर्स्ट-एड किट, एम्बुलेंस और व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.
हर केंद्र पर पुलिस बल और उड़नदस्ते
इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी देते हुए बताया कि पूरे इंदौर कमिश्नरेट में कुल 47 परीक्षा केंद्र आ रहे हैं (जबकि ग्रामीण को मिलाकर जिले में 57 हैं), जहाँ 18 हजार से अधिक परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत:
मल्टी-लेयर सुरक्षा: हर सेंटर की पहली लेयर की स्क्रीनिंग और बाहरी सुरक्षा की कमान पुलिस बल के हाथों में होगी.
अधिकारियों की तैनाती: सभी केंद्रों की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा प्रत्येक 6 सेंटर्स के समूह पर एक एसीपी (ACP) स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है.
जोनल मॉनिटरिंग: सभी डीसीपी (DCP) अपने-अपने ज़ोनल एरिया के प्रत्येक परीक्षा केंद्र का सघन दौरा कर सुरक्षा जांचेंगे. साथ ही, एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी को कमिश्नरेट स्तर पर ओवरऑल नोडल बनाया गया है. उड़नदस्तों (Flying Squads) की टीमें लगातार गश्त करेंगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अफवाह को तुरंत रोका जा सके.
अफवाहों से दूर रहने की अपील
प्रशासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने परीक्षार्थियों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक खबरों या सोशल मीडिया की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें. छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह पारदर्शी माहौल में परीक्षा दें और केवल अपने निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करें.