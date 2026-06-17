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NEET UG: 57 केंद्र, 23 हजार से ज्यादा छात्र, इंदौर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम; खुद ग्राउंड पर उतरे कमिश्नर-कलेक्टर

इंदौर में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट की पुनः परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इंदौर में कुल 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 23 हजार 89 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे.

Written ByYatnesh Sen
Published: Jun 17, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:51 PM IST
NEET UG: 57 केंद्र, 23 हजार से ज्यादा छात्र, इंदौर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम; खुद ग्राउंड पर उतरे कमिश्नर-कलेक्टर

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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