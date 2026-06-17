परीक्षा जून के महीने में हो रही है, इसलिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी केंद्रों के लिए अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सेंटर्स पर ठंडे और स्वच्छ पेयजल (शीतल पेय) की पर्याप्त उपलब्धता हो. बिजली गुल होने की स्थिति में जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए. परीक्षा देने आने वाले बच्चों के साथ उनके अभिभावक (Parents) भी आते हैं, इसलिए सेंटर्स के बाहर उनके बैठने के लिए टेंट/छाया और पानी की माकूल व्यवस्था की जा रही है.