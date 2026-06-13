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Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY हॉस्पिटल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिससे अस्पताल मैनेजमेंट के दावों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. मामला सिर्फ अव्यवस्था का नहीं, बल्कि मरीजों की जान से खिलवाड़ का भी दिखाई दे रहा है. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के ठीक बाहर खुले में एक जहरीला, सांप जैसा जीव पड़ा मिला. यह जीव खून के सैंपल वाली ट्यूब के बिल्कुल पास था. हैरानी की बात यह है कि इलाज के लिए आए कई मरीज और उनके साथ आए लोग ठीक उसी जगह के आस-पास बैठे और आराम करते हुए देखे गए. जी मीडिया के कैमरों में कैद हुई ये तस्वीरें अस्पताल के कामकाज के तौर-तरीकों की कड़वी सच्चाई को उजागर करती हैं.
MY अस्पताल में फिर उजागर हुई लापरवाही
दरअसल इंदौर का MY हॉस्पिटल न सिर्फ शहर का बल्कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है. यहां रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं. हालांकि, अस्पताल में लापरवाही के बार-बार सामने आने वाले मामले चिंता का विषय हैं. चूहे वाली घटना और मरीजों को इलाज के लिए ले जाने के लिए उनके रिश्तेदारों का खुद स्ट्रेचर धकेलना हो, या फिर इमरजेंसी वार्ड के बाहर से सामने आई ये ताजा तस्वीरें, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं. जब भी कोई मामला सामने आता है, तो अस्पताल प्रशासन हमेशा जांच और कार्रवाई का वादा तो करता है, लेकिन हालात में कोई खास सुधार होता नहीं दिखता.
इमरजेंसी वार्ड के बाहर मिला जहरीला जीव
जी मीडिया के कैमरे में कैद ये तस्वीरें MY हॉस्पिटल की इमरजेंसी OPD के बाहर की हैं. यहां हर दिन बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिवार वाले आते हैं. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जहरीले सांप जैसा कोई जीव खुले में पड़ा है और ठीक उसके पास ही खून के सैंपल वाली एक ट्यूब भी लावारिस हालत में पड़ी है. यह किस मरीज का सैंपल है और वहां कैसे पहुँचा, यह जांच का विषय है. लेकिन सवाल यह है कि अगर यह किसी गंभीर संक्रमण से पीड़ित मरीज का सैंपल है और कोई जानवर या इंसान इसके संपर्क में आता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं जहरीले जीवों की मौजूदगी अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े करती है.
फिलहाल जी मीडिया के कैमरों में कैद इन तस्वीरों ने एक बार फिर MY हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है. अब यह देखना बाकी है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस गंभीर लापरवाही को लेकर क्या कार्रवाई करता है और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.
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