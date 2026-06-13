इमरजेंसी वार्ड के बाहर मिला जहरीला जीव

जी मीडिया के कैमरे में कैद ये तस्वीरें MY हॉस्पिटल की इमरजेंसी OPD के बाहर की हैं. यहां हर दिन बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिवार वाले आते हैं. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जहरीले सांप जैसा कोई जीव खुले में पड़ा है और ठीक उसके पास ही खून के सैंपल वाली एक ट्यूब भी लावारिस हालत में पड़ी है. यह किस मरीज का सैंपल है और वहां कैसे पहुँचा, यह जांच का विषय है. लेकिन सवाल यह है कि अगर यह किसी गंभीर संक्रमण से पीड़ित मरीज का सैंपल है और कोई जानवर या इंसान इसके संपर्क में आता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं जहरीले जीवों की मौजूदगी अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े करती है.