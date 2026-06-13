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MY अस्पताल में फिर उजागर हुई लापरवाही, इमरजेंसी वार्ड के बाहर मिला जहरीला जीव, ब्लड सैंपल की ट्यूब खुले में पड़ी मिली

Indore News: इंदौर के MY हॉस्पिटल में एक बार फिर घोर लापरवाही का मामला सामने आया है. इमरजेंसी वार्ड के बाहर जहरीला, सांप जैसा जीव और खून के सैंपल वाली एक ट्यूब लावारिस हालत में मिली. आस-पास मरीज और उनके साथ आए लोग मौजूद थे, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 13, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:07 AM IST
MY अस्पताल में फिर उजागर हुई लापरवाही, इमरजेंसी वार्ड के बाहर मिला जहरीला जीव, ब्लड सैंपल की ट्यूब खुले में पड़ी मिली

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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