इंदौर में कोहली का शतक, रेड्डी-राणा की फिफ्टी भी नहीं दिला सकी जीत, न्यूजीलैंड ने इंडिया में पहली बार जीती ODI सीरीज

India-New Zealand 3rd Match Update: न्यूजीलैंड ने भारत की सरजमीं पर इतिहास रच दिया है. रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेली गई ODI सीरीज के महामुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 41 रनों से हरा दिया है. इस तीन मैचों की सीरीज को अपने नाम कर लिया है. बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब न्यूजीलैंड की टीम ने भारत की धरती पर सीरीज को अपने नाम किया है. इस हार के साथ एक और रिकॉर्ड टूट गया है, कि भारतीय टीम पहली बार इंदौर स्टेडियम में मैच हारी है.

बता दें कि तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 338 रनों का लक्ष्य दिया था. इसी का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 46 ओवर में 296 रन पर ऑल आउट हो गई. इस मैच में लड़खड़ा रही भारतीय टीम को विराट कोहली ने एक तरफ से संभाला, जहां उन्होंने 108 गेदों में 124 रन की शानदार पारी खेली. अफसोस यह है कि विराट कोहली की शतकीय पारी भारतीय टीम को मैच नहीं जिता सकी.

मैच में NZ ने की वापसी

इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 58 रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. हालांकि, न्यूजीलैंड टीम की शुरूआत जरूर खराब रही है, लेकिन डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की टीम को मैच में वापसी कराई. चौथे विकेट के लिए 188 गेंदों में 219 रनों की जबरदस्त साझेदारी की. इसमें डेरिल मिचेल ने 137 रन और फिलिप्स ने 106 रनों की शतकीय और शानदार पारी खेली. वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट पर 337 रन बनाए.

रेड्डी-राणा का अर्धशतक

इसके बाद गेंदबाजी में भी न्यूजीलैंड की टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया. जहां क्रिस्टियन क्लार्क और जैक फॉल्क्स ने बढ़िया गेंदबाजी कर 3-3 विकेट झटके. इसके बाद से भारतीय टीम लगातार पूरे मैच में लड़खड़ाती हुई नजर आई. हालांकि, विराट कोहली ने शतक, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने अर्धशतक लगाए. उसके बावजूद भी टीम इंडिया इस सीरीज को अपने नाम नहीं कर सकी. भारतीय टीम के शुरूआत से ही विकेट पर विकेट गिरते चले गए. इस मैच में रोहित शर्मा ने 11, शुभमन गिल ने 23, श्रेयस अय्यर ने 3 और केएल राहुल ने सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. टॉप ऑर्डर के जल्दी ढह जाने से टीम कभी मजबूत स्थिति में नहीं आ सकी.

