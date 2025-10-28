Advertisement
इंदौर में बस में मिला नवजात, सामान लाने का बहाना बनाकर मां-बाप छोड़कर भागे, जांच में जुटी पुलिस

Indore News-इंदौर में बस स्टैंड पर एक बस में नवजात लावारिस हालत में मिला है. जिस बस में नवजात मिला है वो सरवटे बस स्टैंड से सनावद की ओर जाने वाली थी. पुलिस बस कंडक्टर और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि दंपती बच्चे को बस में छोड़कर गए हैं. पुलिस दंपती की तलाश में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:53 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर मंगलवार दोपहर मानवताको शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बस में लावारिस हालत में नवजात बच्चा मिला है. बस की सीट पर नवजात के मिलने से हड़कंप मच गया. इसके बाद कंडक्टर ने छोटी ग्वालटोली पुलिस को सूचना दी और मौके पर बुलाया. फिलहाल पुलिस कंडक्टर और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. बच्चे के मां-बाप के बारे में पता लगाया जा रहा है. 

दंपती बच्चा छोड़कर गए
जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे के बाद की है. जिस बस में नवजात मिला है वो सरवटे बस स्टैंड से सनावद के लिए रवाना होने वाली थी. इसी दौरान एक दंपती बस में सवार हुआ. उन्होंने नवजात को बस की सीट पर रखा और बस कंडक्टर से सामान लाने का बहाना बनाकर बस से उतर गए. इसके बाद दंपती वापस नहीं लौटा. 

पीछे के सीट पर छोड़कर भागे 
बस कंडक्टर ने पुलिस को बताया कि दंपती जब बस में चढ़े थे, तब उनके हाथ में नवजात था, लेकिन उतरते समय नहीं. लेकिन बस में सवारियां ज्यादा होने के कारण उसका ध्यान तुरंत इस ओर नहीं गया. जब दंपती काफी देर तक वापस नहीं लौटे और कुछ यात्रियों ने कंडक्टर को सीट के पास नवजात होने की सूचना दी, तब यह मामला सामने आया. दंपती ने नवजात को पीछे की सीट पर बैठाया था, ताकि किसी का ध्यान न जाए. बताया जा रहा है कि वे बस के अगले दरवाजे से चढ़े और पीछे बन दूसरे दरवाजे से चुपके से उतरकर फरार हो गए. 

पुलिस दंपती की तलाश में जुटी
बस कंडक्टर ने तत्काल छोटी ग्वालटोली पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात को अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसे अस्पताल पहुंचाया. पुलिस फिलहाल कंडक्टर और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही पुलिस बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि नवजात को छोड़कर भागने वाले दंपती की पहचान की जा सके. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी बच्चे को छोड़कर जाने वाले दंपती की तलाश कर रही है.

