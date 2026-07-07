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इंदौर के खजराना सिविल अस्पताल को लेकर बड़ा खुलासा, न दवाएं खरीदीं गईं न उपकरण; जानें पूरा सच

अस्पताल भवन अभी अस्तित्व में नहीं है और संस्था क्रियाशील नहीं हो सकी है, इसलिए कोविड-19 के बाद बढ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए इन कर्मचारियों से शहर की विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सेवाएं ली जा रही हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 07, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:45 AM IST
इंदौर के खजराना सिविल अस्पताल को लेकर बड़ा खुलासा, न दवाएं खरीदीं गईं न उपकरण; जानें पूरा सच
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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