Mahakal Temple Darshan: इंदौर एयरपोर्ट से ही शुरू होगी महाकाल यात्रा, यहीं मिल जाएगा दर्शन-भस्म आरती पास

Mahakal Bhasma Aarti Pass: महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अब इंदौर एयरपोर्ट पर ही महाकाल मंदिर की सभी सुविधाएं, दर्शन टिकट, भस्म आरती पास और महाकाल लोक भ्रमण एक ही काउंटर पर मिलेंगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:04 PM IST
इंदौर एयरपोर्ट पर मिलेगा दर्शन पास!
Mahakal Darshan Pass 2025:  महाकाल भक्तों के लिए खुशखबरी है! अब उज्जैन पहुंचने से पहले ही महाकाल दर्शन की सारी तैयारी इंदौर एयरपोर्ट पर हो जाएगी. मंदिर प्रबंधन समिति जल्द ही एयरपोर्ट पर एक स्थायी काउंटर शुरू करने जा रही है. यहां श्रद्धालुओं को दर्शन टिकट, भस्म आरती पास, महाकाल लोक भ्रमण और ठहरने की सुविधा एक ही जगह मिल जाएगी. इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जो इंदौर से सीधे उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

इस काउंटर की मंजूरी हाल ही में हुई एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में दी गई. दरअसल, इंदौर एयरपोर्ट से रोजाना हजारों यात्री देश के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं और सीधे उज्जैन के लिए रवाना होते हैं. अब उन्हें टिकट या पास के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एयरपोर्ट पर ही सारी जानकारी और पास मिल जाने से समय की बचत होगी और भीड़-भाड़ से भी राहत मिलेगी.

मंदिर समिति, एयरपोर्ट प्रशासन और पर्यटन विभाग मिलकर इस योजना को अमल में ला रहे हैं. काउंटर पर प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात होंगे जो श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग, दर्शन व्यवस्था और परिवहन की जानकारी देंगे. प्रशासन का मानना है कि यह व्यवस्था आने वाले समय में श्रद्धालुओं की यात्रा को ज्यादा सहज और आनंददायक बनाएगी.

यात्रा और भी होगी आसान
महाकाल लोक के विकास के बाद उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. देश-विदेश से आने वाले भक्त अब इंदौर के रास्ते बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचते हैं. इस सुविधा से भक्तों को राहत के साथ-साथ पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा. वहीं इंदौर-उज्जैन मार्ग को सिक्स लेन बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे यात्रा और भी आसान हो जाएगी.

एयरपोर्ट पर मिलेगी सुविधा
महाकाल की भस्म आरती दुनियाभर में प्रसिद्ध है, जिसमें अब आम भक्तों के साथ-साथ फिल्मी सितारे, क्रिकेटर और उद्योगपति भी शामिल हो रहे हैं. सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए यह सुविधा बेहद फायदेमंद साबित होगी. आने वाले महीनों में लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे, ऐसे में एयरपोर्ट पर मिलने वाली यह सुविधा उनकी महाकाल यात्रा को यादगार बना देगी.

