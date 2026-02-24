लाखों की सर्जरी अब फ्री...MP में पहली बार इस सरकारी अस्पताल में खुला मोटापा क्लीनिक, इन लोगों को मिलेगा फायदा

Indore News: इंदौर के सरकारी MY हॉस्पिटल में राज्य का पहला सरकारी बैरिएट्रिक (मोटापा) और मेटाबोलिक क्लिनिक खोला गया है. संभागायुक्त डॉ.सुदाम खाड़े ने इसका शुभारंभ किया.
Indore News: हेल्थकेयर सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में MY हॉस्पिटल ने सोमवार को एक बैरिएट्रिक (मोटापा) और मेटाबोलिक क्लिनिक शुरू किया है. यह सुविधा मध्य प्रदेश के उन हज़ारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल का महंगा खर्च नहीं उठा सकते. आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एलिजिबल मरीज़ों को मुफ़्त इलाज मिलेगा. संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने सर्जरी डिपार्टमेंट में बनाए गए बेरियाट्रिक क्लिनिक का शुभारंभ किया.
MY अस्पताल में मोटापे की सर्जरी फ्री
दरअसल, एमवाय हॉस्पिटल में पहली बार सरकारी बैरिएट्रिक और मेटाबोलिक क्लिनिक की शुरूआत हुई है. यह राज्य का पहला सरकारी मोटापा क्लिनिक है. आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एलिजिबल मरीज़ों का इलाज फ्री होगा, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसी सर्जरी में 4-5 लाख रुपये लगते हैं. क्लिनिक में टेस्टिंग, काउंसलिंग और सर्जरी सब एक ही जगह पर होगी. इस पहल से मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से परेशान मरीज़ों को काफी राहत मिलेगी.
4 से 5 लाख रुपये खर्च
क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाने की आदतों की वजह से मोटापा एक सोशल एपिडेमिक बन गया है. MY हॉस्पिटल अब बेरियाट्रिक और मेटाबोलिक सर्जरी भी करता है. प्राइवेट क्लिनिक में इन प्रोसीजर पर 4 से 5 लाख रुपये खर्च होते हैं, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के ज़रिए ये यहां पूरी तरह फ्री होंगे. क्लिनिक में न सिर्फ सर्जरी होगी, बल्कि मरीज़ों के खान-पान और लाइफस्टाइल के बारे में स्पेशल काउंसलिंग भी दी जाएगी.
इन मरीजों को दी जाएगी प्राथमिकता
हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बताया कि जिन मरीज़ों का BMI 35 से ज़्यादा है या मोटापा है, साथ ही डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोमोरबिडिटी भी है, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी. सर्जरी से पहले ब्लड टेस्ट, हार्मोनल प्रोफाइल और डाइट काउंसलिंग की जाएगी. डॉक्टरों के मुताबिक मोटापा एक मेटाबोलिक बीमारी है जिसका समय पर इलाज ज़रूरी है.
