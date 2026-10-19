इंदौर में बिजली बिल के नाम पर डेढ़ लाख की ऑनलाइन ठगी, पुलिस ने 24 घंटे में वापस दिलाई पूरी रकम

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साइबर अपराधियों के हौसले भले ही कितने भी बुलंद हों, लेकिन अगर सही समय पर पुलिस को सूचना दी जाए तो साइबर ठगी का शिकार हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं. मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक कपड़ा व्यापारी से फर्जी बिजली अधिकारी बनकर 1.45 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली गई. हालांकि, पीड़ित की सूझबूझ और इंदौर क्राइम ब्रांच की मुस्तैदी से ठगों के मंसूबों पर पानी फिर गया. पुलिस की सतर्कता के चलते ठगी की यह पूरी रकम महज 24 घंटे के भीतर व्यापारी के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गई है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कपड़ा व्यापारी विशाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक लाख 45 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी हो गई है. पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले पर तत्परता से कार्रवाई की और व्यापारी की रकम वापस दिलाने में सफलता हासिल की.
WhatsApp मैसेज से फ्रॉड
पुलिस को की गई शिकायत में बताया गया था कि उसको WhatsApp पर अज्ञात नंबर से मैसेज आया, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति द्वारा खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताया और कहा कि आपके द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण आपकी बिजली रात साढे नौ बजे कट जाएगी. इसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने एक लिंक भेजा और कहा कि इस लिंक पर क्लिक करके आप बिल का भुगतान कर सकते है, जिसके बाद आवेदक ने भेजी गई लिंक पर क्लिक कर दिया लेकिन थोड़ी देर बाद ही आवेदक के क्रेडिट कार्ड से राशि ट्रांसफर हो गई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने सतर्क रहने की दी सलाह
क्राइम ब्रांच इंदौर की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही से अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाब्रोकर मर्चेंट के माध्यम से ठगी कि संपूर्ण राशि एक लाख 45 हजार रुपए की राशि संदिग्ध खातों में जमा होने से पहले ही सफलतापूर्वक रिफंड कराई गई. पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन ठगी करने वालों से सतर्क रहने को कहा है और हिदायत दी है कि गूगल पर दिये गये नंबरों पर विश्वास न करें एवं किसी भी अनजान व्यक्ति के कॉल पर, जब वह स्वयं को किसी संस्थान या सरकारी विभाग से संबंधित बताता है, तो बिना पुष्टि किए तुरंत विश्वास न करें.
बैंकिंग, ओटीपी, पिन या निजी जानकारी ना करें शेयर
पुलिस ने हिदायत दी है कि अपनी बैंकिंग, ओटीपी, पिन या निजी जानकारी किसी भी अजनबी व्यक्ति के साथ, चाहे वह खुद को अधिकृत अधिकारी ही क्यों न बताए, साझा न करें. पुलिस का कहना है कि किसी भी बैंक संबंधी कार्यवाही, पेंशन या सरकारी योजना से जुड़ी प्रक्रिया हेतु केवल अधिकृत अधिकारी अथवा संबंधित कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से ही संपर्क करें.