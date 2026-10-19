इंदौर में बिजली बिल के नाम पर डेढ़ लाख की ऑनलाइन ठगी, पुलिस ने 24 घंटे में वापस दिलाई पूरी रकम

साइबर अपराधियों के हौसले भले ही कितने भी बुलंद हों, लेकिन अगर सही समय पर पुलिस को सूचना दी जाए तो साइबर ठगी का शिकार हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं. मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक कपड़ा व्यापारी से फर्जी बिजली अधिकारी बनकर 1.45 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली गई. हालांकि, पीड़ित की सूझबूझ और इंदौर क्राइम ब्रांच की मुस्तैदी से ठगों के मंसूबों पर पानी फिर गया. पुलिस की सतर्कता के चलते ठगी की यह पूरी रकम महज 24 घंटे के भीतर व्यापारी के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गई है.