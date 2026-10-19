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इंदौर में बिजली बिल के नाम पर डेढ़ लाख की ऑनलाइन ठगी, पुलिस ने 24 घंटे में वापस दिलाई पूरी रकम

मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में कपड़ा व्यापारी से ऑनलाइन डेढ़ लाख रुपए की ठगी की गई. पुलिस की सक्रियता से व्यापारी को यह राशि 24 घंटे के भीतर वापस मिल गई.

Published: Oct 19, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 03:01 PM IST
इंदौर में बिजली बिल के नाम पर डेढ़ लाख की ऑनलाइन ठगी, पुलिस ने 24 घंटे में वापस दिलाई पूरी रकम

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