ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बनाया कातिल, 10 लाख हारने के बाद दोस्त की बेरहमी से हत्या, ऐसे रची हत्या की साजिश

Indore Crime News: इंदौर की बेटमा थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. इस मामले में पुलिस ने मृतक के ही गांव के रहने वाले आरोपी रमजान पटेल को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने साथी समीर पटेल की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत और लाखों रुपए के नुकसान होने की वजह से आरोपी कई दिनों से डिप्रेश था. फिलहाल पुलिस मामले कि जांच में जुटी हुई है.

दरअसल बेटमा थाना क्षेत्र स्थित फोरलेन सड़क पर पुलिस को एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही बेटमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पहचान घाटा बिल्लौद निवासी समीर पटेल के रूप में हुई. पुलिस ने जब मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो आखिरी कॉल गांव के ही रमजान पटेल के नंबर से होना सामने आया. इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने हत्या करना कबूल कर लिया.

आरोपी ने क्यों की दोस्त की हत्या?

पुलिस पूछताछ में आरोपी रमजान पटेल ने बताया कि मृतक समीर ने उसे ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगा दी थी कि वह करीब 10 लाख रुपए तक हार चुका था. लगातार आर्थिक नुकसान और तनाव के चलते आरोपी ने समीर की हत्या की साजिश रची. आरोपी ने पहले समीर को मिलने के लिए बुलाया और फिर अपने साथ फोरलेन हाईवे पर ले जाकर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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