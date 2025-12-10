Advertisement
सोशल मीडिया ला रहा रिश्तों में दरार, इंदौर में बीते 40 दिन में 150 से ज्यादा शादियां टूटी; पुराने पोस्ट और चैट बने गंभीर वजह

MP News: इस दौर में बीते 40 दिनों में 150 से अधिक शादियाँ टूटी हैं. इसके पीछे की बड़ी वजह सोशल मीडिया बताया जा रहा है. पुरानी पोस्ट, कमेंट, लाइक, इमोजी और फ्रेंड लिस्ट के चक्कर में शादियाँ मंडप पर पहुँचने से पहले ही प्री-वेडिंग के रास्ते पर ही टूट जा रही हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:12 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Social media is the reason for broken marriages in MP: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी टूटने के बाद शादी को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है. रिपोर्ट की मानें तो सिर्फ इंदौर में पिछले 40 दिनों में 150 से अधिक शादियाँ टूटी हैं. ये सभी शादियाँ ऐन वक्त पर आकर टूटी हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है!

सोशल मीडिया रिश्तों में ला रहा दरार 
आज के दौर में सोशल मीडिया का बढ़ता क्रेज़ लोगों के रिश्तों में दरार पैदा कर रहा है. इन्हीं दरारों की वजह से शादियाँ मंडप पर आते-आते टूट जा रही हैं. इंदौर में पिछले 40 दिनों में 3 हज़ार शादियाँ हुईं, लेकिन इनमें 150 से अधिक ऐन वक्त पर टूट गईं. आसान शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया लड़के-लड़कियों के बीच विलेन बनता दिखाई दे रहा है.

पोस्ट, लाइक, कमेंट ख़राब कर रहे रिश्ते 
कई वेडिंग प्लानर बताते हैं कि रिश्ते टूटने का मुख्य कारण पुरानी पोस्ट हैं जो लड़के-लड़कियों के बीच मतभेद पैदा कर रही हैं. कई बार लड़के-लड़कियों के पुराने रिश्ते सामने आने लगते हैं जो आगे चलकर विवाद का कारण बन जाते हैं और शादियाँ लास्ट मोमेंट पर ही टूट जाती हैं. सोशल मीडिया के अलावा लड़के-लड़की पक्ष के यहाँ होने वाले तौर-तरीके भी इस विषय का मुख्य कारण बनते दिखाई दे रहे हैं.

ये आँकड़े डराने वाले हैं...
रिपोर्ट्स में सामने आया है कि 62 प्रतिशत शादियाँ सोशल मीडिया से टूट रही हैं. 17% परिवार में हादसा या किसी का निधन से, 13 प्रतिशत आपसी विवाद के कारण और 8% अन्य कारणों की वजह से जिन्हें परिवार वाले बताना नहीं चाहते. रिश्ते टूटने की वजह से न सिर्फ दोनों परिवारों के बीच विवाद होता है, बल्कि वेडिंग प्लानर, होटल, गार्डन, केटरर, बैंड-बाजा, डेकोरेटर, मेकअप आर्टिस्ट को भी नुकसान झेलना पड़ता है. पहले शादी न होने का बड़ा कारण दहेज या फिर आर्थिक कारण बताया जाता था, लेकिन अब पुरानी पोस्ट, कमेंट, लाइक, इमोजी और फ्रेंड लिस्ट और रिक्वेस्ट के चक्कर में रिश्ते बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं.

