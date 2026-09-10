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इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट-2026: CM मोहन यादव करेंगे शुभारंभ, तैयार होगा MP के आधुनिक ट्रांसपोर्ट का रोडमैप

मध्य प्रदेश की सार्वजिनक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है. परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 11 एवं 12 सितंबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में दो दिवसीय यात्री परिवहन विज़न समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 10, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:01 PM IST
इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट-2026: CM मोहन यादव करेंगे शुभारंभ, तैयार होगा MP के आधुनिक ट्रांसपोर्ट का रोडमैप

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