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MP में बदलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर, इंदौर में जुटेंगे देशभर के ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स; CM मोहन यादव करेंगे समिट का उद्घाटन

यात्री परिवहन विजन समिट-2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा बदलने जा रहे हैं और यह दिशा एक ओर जहां आम लोगों की जिंदगी बेहतर करेगी, वहीं सरकारी सिस्टम को भी लाभ पहुंचाएगी.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 31, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:48 PM IST
MP में बदलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर, इंदौर में जुटेंगे देशभर के ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स; CM मोहन यादव करेंगे समिट का उद्घाटन

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