स्मार्ट बस स्टॉप से AI तक... हाईटेक होगी MP की परिवहन व्यवस्था, 11-12 सितंबर को इंदौर में समिट

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मध्य प्रदेश में यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के मकसद से राज्य सरकार और इंडस्ट्री को एक मंच पर लाने के लिए यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 11 और 12 सितंबर 2026 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस समिट का आयोजन करेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर समिट में शामिल होंगे, जबकि ट्रांसपोर्ट और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रुप में शामिल होंगे. यह समिट मुख्य रूप से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना पर केंद्रित होगी.
यात्री परिवहन विजन समिट का आयोजन
दो दिन तक चलने वाले इस समिट में प्राइवेट बस ऑपरेटर, नीति निर्माता, परिवहन प्राधिकरण, बस निर्माता, टेक्नोलॉजी कंपनियां, निवेशक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के प्रतिनिधि विचार-विमर्श करेंगे. इंदौर में आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय परिवहन विज़न समिट-2026 का आयोजन मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है. इस समिट का मकसद राज्य में एक ज़्यादा कनेक्टेड, आर्थिक रूप से टिकाऊ, डिजिटल रूप से सक्षम और नागरिकों पर केंद्रित पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम बनाने के लिए बातचीत और साझेदारी को बढ़ावा देना है.
आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल को बढ़ावा
यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और राष्ट्रीय पहलों (जैसे PM-eBus सेवा) के अनुरूप, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक टिकाऊ और आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है. यह राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के एक जरूरी हिस्से के तौर पर यात्री परिवहन को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है. सिर्फ़ पॉलिसी पर चर्चा से आगे बढ़कर, यह प्लेटफॉर्म सरकारी फैसला लेने वालों और इसे लागू करने वाली एजेंसियों के बीच सीधी बातचीत और साझेदारी को बढ़ावा देगा, जिससे राज्य का मोबिलिटी एजेंडा आगे बढ़ेगा.
एमपी सरकार की प्रमुख पहल
मध्यप्रदेश की यात्री परिवहन परिकल्पना और भविष्य की मोबिलिटी व्यवस्था यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में चर्चा के प्रमुख केंद्र में रहेगी. समिट में प्रदेश में यात्री परिवहन को आधुनिक, सुलभ और व्यापक बनाने के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा. समिट के केंद्र में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना रहेगी. यह यात्री परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली मध्यप्रदेश सरकार की प्रमुख पहल है.
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मकसद राज्य में एक व्यापक और आधुनिक मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाना है. इस पहल से बस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन मोबिलिटी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डिजिटल टिकटिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और एनालिटिक्स, स्मार्ट बस स्टॉप, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस (MaaS) और ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे सेक्टर में बड़ी संभावनाएं खुलेंगी. यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल जानकारी और नए बिजनेस मॉडल के जरिए मध्य प्रदेश के लंबे समय के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में योगदान देने का एक बड़ा मौका देता है. राज्य में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के भविष्य को आकार देने के अलावा, यह समिट निवेश, इनोवेशन और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी नए मौके पैदा करेगा.
निजी बस ऑपरेटर, बस निर्माता, टेक्नोलॉजी कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, चार्जिंग और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े संगठन, वित्तीय संस्थान और मोबिलिटी इनोवेटर्स के लिए यात्री परिवहन विजन समिट मध्यप्रदेश सरकार के विकसित हो रहे पीपीपी फ्रेमवर्क के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. इसमें शामिल होने वाले संगठन आगामी आवश्यकताओं को समझ सकेंगे. साथ ही अपने समाधानों को प्रस्तुत कर सकेंगे. पायलट प्रोजेक्ट्स और साझेदारियों की संभावनाएं तलाश सकेंगे तथा मध्यप्रदेश के यात्री परिवहन परिवर्तन से उभर रहे अवसरों का मूल्यांकन कर सकेंगे. समिट में भाग लेने वाले संगठनों को इस पहल का नेतृत्व कर रहे मध्यप्रदेश सरकार के नामित अधिकारियों के साथ पूर्व-निर्धारित वन-टू-वन बैठकों का अवसर भी मिलेगा.
बिजनेस के लिए बड़े मौके
यह समिट खास तौर पर उन बिजनेस के लिए बड़े मौके लेकर आएगी जो क्लीन मोबिलिटी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लीट टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट और टिकटिंग, AI-बेस्ड रूट ऑप्टिमाइज़ेशन, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
मोबिलिटी क्षेत्रों को समझने का अवसर
समिट में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों को 12 उच्च संभावनाओं वाले मोबिलिटी क्षेत्रों को समझने का अवसर मिलेगा. इसमें बस निर्माण, इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन मोबिलिटी, डिजिटल टिकटिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एवं एनालिटिक्स, स्मार्ट बस स्टॉप, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस और परिवहन वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं.
मोबिलिटी विजन 2030 रोडमैप
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट विजन समिट-2026 राज्य में आधुनिक और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाले मोबिलिटी सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सात मुख्य लक्ष्यों पर काम करेगा. इनमें मोबिलिटी विजन 2030 रोडमैप, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) को बढ़ावा देना, डिजिटल-फर्स्ट मोबिलिटी फ्रेमवर्क, क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना, पायलट प्रोजेक्ट और निवेश के मौके, और सरकार व इंडस्ट्री के बीच सहयोग को मजबूत करना शामिल है.
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