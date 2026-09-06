स्मार्ट बस स्टॉप से AI तक... हाईटेक होगी MP की परिवहन व्यवस्था, 11-12 सितंबर को इंदौर में समिट

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मकसद राज्य में एक व्यापक और आधुनिक मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाना है. इस पहल से बस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन मोबिलिटी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डिजिटल टिकटिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और एनालिटिक्स, स्मार्ट बस स्टॉप, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस (MaaS) और ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे सेक्टर में बड़ी संभावनाएं खुलेंगी. यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल जानकारी और नए बिजनेस मॉडल के जरिए मध्य प्रदेश के लंबे समय के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में योगदान देने का एक बड़ा मौका देता है. राज्य में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के भविष्य को आकार देने के अलावा, यह समिट निवेश, इनोवेशन और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी नए मौके पैदा करेगा.