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स्मार्ट बस स्टॉप से AI तक... हाईटेक होगी MP की परिवहन व्यवस्था, 11-12 सितंबर को इंदौर में समिट

मध्य प्रदेश सरकार 11 और 12 सितंबर 2026 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 आयोजित कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे. इस समिट का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से PPP मॉडल पर आधारित एक आधुनिक, डिजिटल और नागरिक-केंद्रित परिवहन प्रणाली विकसित करना है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 06, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:18 AM IST
स्मार्ट बस स्टॉप से AI तक... हाईटेक होगी MP की परिवहन व्यवस्था, 11-12 सितंबर को इंदौर में समिट
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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