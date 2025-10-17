हर साल की 'दिवाली लूट' खत्म! RTO ने यात्रियों को दिलाए पैसे वापस, मनमानी लूट न करने की दी चेतावनी

RTO Action in Indore-त्योहारों के समय बाहर से आने वाली बसों में यात्रियाों से हर साल किराया ज्यादा वसूला जाता है. हर साल त्योहारों के समय किराया बढ़ने की शिकायतें आती है. इस बार इंदौर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) की टीम ने ऐसी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया और पहली बार यात्रियों से वसूला गया ज्यादा किराया मौके पर ही वापस करवाया. आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए ट्रैवल्स संचालकों को चेतावनी भी दी.

1500 तक ज्यादा वसूला गया किराया

मुंबई से इंदौर आई दो बसों की जांच की गई. जब टीम ने यात्रियों से टिकट दरों के बारे में पूछा तो कई यात्रियों ने बताया कि उनसे सामान्य किराए से 1500 रुपए तक ज्यादा किराया वसूला गया है. यह सामान्य किराए से चार गुना तक ज्यादा है. जांच के बाद आरटीओ टीम ने बस संचालकों को यात्रियों को अतिरिक्त पैसा लौटाने के निर्देश दिए.

ज्यादा किराया कराया रिफंड

आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को एआरटीओ अर्चना मिश्रा और राजेश गुप्ता के नेतृत्व में यह करवाई की गई. उन्होंने बताया कि हर साल दीपावली और रक्षाबंधन जैसे पर्वों के दौरान अन्य राज्यों से आने वाली बसें किराया बढ़ाकर यात्रियों से मनमानी वसूली करती हैं. इन शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने पहली बार ऑन-द-स्पॉट रिफंड जैसी कार्रवाई की, ताकि यात्रियों को तुरंत राहत मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्रवाई से खुश हुए यात्री

बसों में आए यात्रियों ने आरटीओ टीम का धन्यवाद किया और कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने उनकी बात सुनी और उनका पैसा वापस दिलवाया. एक यात्री ने कहा कि हर बार त्योहार के समय बसों का किराया बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस बार हमें राहत मिली है. आरटीओ की कार्रवाई से यात्री बेहद खुश नजर आए.

बस संचालकों को दी गई चेतावनी

ट्रैवल्स संचालकों से कहा है कि वे नियम अनुसार ही किराया ले. फायर सेफ्टी के नार्म्स के बारे भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. एआरटीओ राजेश गुप्ता ने बताया की हमने बस संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि आगे से तय किराए से अधिक राशि वसूलने पर परिवहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-MP में राहुल गांधी लेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 'क्लास', तैयार होगी नई रणनीति

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!