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हादसों की पुलिया? आखिर फिर किसी बड़े हादसे या घटना का इंतजार कर रहा प्रशासन, उठ रहे गंभीर सवाल

Indore News: इंदौर के सियागंज स्थित पटेल ब्रिज पर दो हफ्ते पहले पानी से भरे टैंकर ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए रेलिंग तोड़ दी थी. लेकिन हादसे के बाद भी प्रशासन की सुस्ती पर सवाल उठ रहे हैं.

Written ByYatnesh SenEdited By:Pooja
Published: Jun 28, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:46 PM IST
हादसों की पुलिया? आखिर फिर किसी बड़े हादसे या घटना का इंतजार कर रहा प्रशासन, उठ रहे गंभीर सवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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