हादसों की पुलिया? आखिर फिर किसी बड़े हादसे या घटना का इंतजार कर रहा प्रशासन, उठ रहे गंभीर सवाल

करीब दो सप्ताह पहले हो चुका था हादसा

करीब दो सप्ताह पहले एक पानी का टैंकर अनियंत्रित होकर पुल पर खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए रेलिंग तोड़कर जा घुसा था. यदि ट्रक कुछ फीट और आगे बढ़ जाता तो पुल के नीचे बनी दुकानों और व्यस्त गली में मौजूद लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी. हैरानी की बात यह है कि यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी इसी स्थान से एक कार पुल से नीचे गिर चुकी है. यानी यह जगह पहले भी हादसों की गवाह बन चुकी है.घटना के बाद प्रशासन हरकत में जरूर आया, लेकिन दो हफ्ते बीतने के बाद भी स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है. क्षतिग्रस्त हिस्से पर केवल सीमेंट के कुछ सीमेंट के पिलर लगा दिए गए हैं, जबकि टूटी रेलिंग, लोहे की जालियां और मलबा अब भी पुल पर पड़ा हुआ है.

