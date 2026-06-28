हादसों की पुलिया? आखिर फिर किसी बड़े हादसे या घटना का इंतजार कर रहा प्रशासन, उठ रहे गंभीर सवाल

राज्य चुनें
Indore News: इंदौर में दो हफ्ते पहले हुए बड़े हादसे के बाद भी प्रशासन की सुस्ती सवालों के घेरे में है. मध्यप्रदेश के सबसे बड़े किराना व्यापारिक क्षेत्र सियागंज स्थित पटेल ब्रिज पर पानी से भरा टैंकर कई वाहनों को टक्कर मारते हुए रेलिंग तोड़कर जा घुसा था. गनीमत रही कि ट्रक पुल से नीचे नहीं गिरा, वरना नीचे संचालित दुकानों और व्यस्त गली में बड़ा हादसा हो सकता था. घटना की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई थी, तब भी जी मीडिया ने मौके पर से पूरी घटना को बारीकी से दिखाया था.
लेकिन घटना के दो हफ्ते बाद भी प्रशासन ने सिर्फ खानापूर्ति करते हुए सीमेंट के कुछ पिलर खड़े कर दिए हैं. टूटी रेलिंग, लोहे की जालियां और मलबा आज भी वहीं पड़ा है. ऐसे में सवाल यही है कि आखिर प्रशासन किसी और बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है? यह है इंदौर का सियागंज क्षेत्र, जिसे मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा किराना व्यापारिक केंद्र माना जाता है. हर दिन यहां हजारों वाहन और बड़ी संख्या में व्यापारी एवं आम लोग आवाजाही करते हैं। लेकिन इसी क्षेत्र का पटेल ब्रिज अब लोगों के लिए खतरे का कारण बनता जा रहा है.
करीब दो सप्ताह पहले हो चुका था हादसा
करीब दो सप्ताह पहले एक पानी का टैंकर अनियंत्रित होकर पुल पर खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए रेलिंग तोड़कर जा घुसा था. यदि ट्रक कुछ फीट और आगे बढ़ जाता तो पुल के नीचे बनी दुकानों और व्यस्त गली में मौजूद लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी. हैरानी की बात यह है कि यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी इसी स्थान से एक कार पुल से नीचे गिर चुकी है. यानी यह जगह पहले भी हादसों की गवाह बन चुकी है.घटना के बाद प्रशासन हरकत में जरूर आया, लेकिन दो हफ्ते बीतने के बाद भी स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है. क्षतिग्रस्त हिस्से पर केवल सीमेंट के कुछ सीमेंट के पिलर लगा दिए गए हैं, जबकि टूटी रेलिंग, लोहे की जालियां और मलबा अब भी पुल पर पड़ा हुआ है.
व्यापारियों में आक्रोश
जी मीडिया की टीम एक बार फिर मौके पर पहुंची तो लापरवाही साफ नजर आई. स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि यहां हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन सुरक्षा के स्थायी इंतजाम अब तक नहीं किए गए हैं. लोगों का सवाल है कि आखिर प्रशासन किसी और बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है? वहीं अब भी बड़ी संख्या में लोगों को इसी जगह ब्रिज पर कार ओर वाहन पार्क करना पड़ रहे हैं
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट