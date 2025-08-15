Indore News: इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक साथ बदला 8 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म! इधर से उधर भागने लगे यात्री

Indore Railway Station News: 14 अगस्त को इंदौर रेलवे स्टेशन पर अचानक 8 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए गए. जिसके कारण यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए इधर से उधर भागते नजर आएं. ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव री डेवलपमेंट कार्य के लिए किया गया है.
Indore Railway station Trains Platforms Changed: इंदौर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों री-डेवलपमेंट का काम चल रहा है. जिसके चलते यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बीते गुरुवार की शाम रेलवे ने इंदौर रेलवे स्टेशन से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को बदल दिया है. प्लेटफॉर्म बदलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस दौरान ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री भागते नजर आएं.
जानिए पूरी घटना
दरअसल, 14 अगस्त को अचानक रेलवे द्वारा इंदौर में ट्रेनों के प्लटफॉर्म में बदलाव करने की घोषणा की गई. रेलवे ने कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव कर दिया. ट्रनों के प्लेटफॉर्म हुए बदलाव से यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए भागदौड़ करना पड़ा. आइए जानते हैं इंदौर रेलवे स्टेशन पर री डेवलपमेंट कार्य के चलते किन-किन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है और ये अब किस प्लेटफॉर्म पर खड़ीं होगीं.
इन ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म
