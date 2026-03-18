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इंदौर की घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख, PMO ने किया मुआवजे का ऐलान, 8 लोगों की मौत

Indore Fire News: इंदौर में आग लगने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. वहीं मृतको के परिजनों और घायलों को केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 18, 2026, 02:49 PM IST
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इंदौर की घटना पर पीएम ने जताया दुख
इंदौर की घटना पर पीएम ने जताया दुख

Indore EV Accident: इंदौर के ब्रजेश्वरी एनएक्स इलाके में एक कारोबारी के घर में आग लगने से 8 लोगों की मौत हुई है. जिसमें बच्चे भी शामिल हैं. इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है. जबकि पीएमओं की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है. मृतकों को परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50000 रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है. वहीं सीएम मोहन यादव समेत मध्य प्रदेश के भी सभी जनप्रतिनिधियों ने इस घटना पर दुख जताया है. इंदौर में हुई इस घटना से सब हैरान हैं. 

पीएमओं ने किया मुआवजे का ऐलान

घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने लिखा 'मध्य प्रदेश के इंदौर में आग लगने की घटना में हुई जान-माल की हानि से गहरा दुख हुआ है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. PMNRF की तरफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.' यह घटना मंगलवार और बुधवार के बीच रात की बताई जा रही है. जहां घर में आग लगने से लोगों को बचने का मौका नहीं मिल पाया. 

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इंदौर की घटना पर सीएम मोहन यादव ने भी दुख जताया है. उन्होंने कहा 'इंदौर में हुई अग्नि दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है. हादसे में दिवंगत नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.' इंदौर की घटना में कारोबारी मनोज सेठिया के परिजनों और उनके रिश्तेदारों की मौत हुई है. बिहार के किशनगंज से उनके रिश्तेदार इंदौर आए थे. लेकिन, इस दुखद घटना में उनकी भी मौत हुई है. 

चार्जिंग में लगी थी इलेक्ट्रिक कार 

यह घटना इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग की वजह से हुई है. बताया जा रहा है कि रात में कार को चार्जिंग में लगा दिया गया था. जिसके बाद पूरा परिवार सो गया. ऐसे में रात में जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरे घर में आग फैल गई. जिसमें 8 लोगों की दुखद मौत हुई है. घटना की जानकारी लगते ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट समेत सभी जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे गए थे.

ये भी पढ़ेंः इंदौर ईवी हादसा: घर में काम करने वाली मेड ने बताई पूरी कहानी, कहा-अच्छा था परिवार

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