Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3183567
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

मंदिर दर्शन करने आई युवती से दरिंदगी मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने आरोपियों का किया ऐसा हाल

Mhow Gang Rape: इंदौर के महू गैंगरेप कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जहां दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था.

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mhow Gang Rape
Mhow Gang Rape

Indore Crime News: इंदौर की ग्रामीण पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को धर दबोचा है. बेरछा इलाके के जंगल में बीते दिनों हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. इस अंधे कत्ल और गंभीर अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने आरोपियों के स्केच भी जारी किए थे और उनकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.

इंदौर ग्रामीण एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता अपने दोस्त के साथ इंदौर से लगंचा बाबा मंदिर दर्शन के लिए आई थी. दर्शन के बाद जब दोनों बेरछा जंगल के समीप बैठे थे, तभी दो अज्ञात युवक वहां पहुंचे. आरोपियों ने पहले पीड़िता के दोस्त के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर डरा-धमका कर पीड़िता को जबरन जंगल के अंदर ले गए, जहां उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाले 
वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था. पुलिस ने क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन चलाने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध आरोपी फिर से उसी क्षेत्र में देखे गए हैं. घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, जहां कड़ी पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

जान से मारने की धमकी दी थी
पकड़े गए आरोपियों की पहचान मानपुर निवासी महेंद्र और पिंटू के रूप में हुई है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ये आरोपी सुनसान इलाकों में घात लगाकर बैठते थे और राहगीरों को अपना निशाना बनाते थे. आरोपियों ने भागने की कोशिश भी की थी और जाते समय पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी. पुलिस अब इन दोनों आरोपियों को आज शनिवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग करेगी.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore crime news

Trending news

indore crime news
मंदिर दर्शन करने आई युवती से दरिंदगी मामले में बड़ा खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
mandla news hindi
भाई की कामयाबी से जलता था घनश्याम, 9 टुकड़े कर सेप्टिक टैंक में फेंका शव
Mohan Yadav
CM मोहन यादव का TMC पर हमला, बोले- परिवर्तन और प्रगति की ओर बढ़ने को तैयार है बंगाल
gwalior news
पैसों की लालच में पुजारी पर हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया बड़ा खुलासा
Shajapur News
न पल्लेदार मिल रहे..न हो रही स्लॉट बुकिंग, MP में गेहूं खरीदी न होने से किसान परेशान
ṭet protest by mp teachers
TET के खिलाफ शिक्षकों का हल्लाबोल, 16 जून से स्कूलों में 'तालाबंदी' की दी चेतावनी
MP Board 2026
स्टूडेंट्स न हों निराश! फिर से होगी MP बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, जानिए तारीख
sehore news
सीहोर में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला, बिलखती मां ने...
gwalior news
ग्वालियर को बड़ी सौगात! इस दिन से मिलेगी दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: गेहूं खरीदी ठप होने से किसान परेशान, शिक्षकों का भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें