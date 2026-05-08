इंदौर में हेलमेट चेकिंग पर बवाल, बीजेपी नेता को थप्पड़ मारने के आरोप, दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच

Indore Police News: इंदौर में हेलमेट जांच के दौरान बीजेपी नेता और पुलिसर्मियों में विवाद हो गया. आरोप है कि पुलिसकर्मी ने बीजेपी नेता को थप्पड़ मारा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. मामले में दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए हैं.
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Indore BJP Leader Slapped: मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता को हेलमेट को लेकर चौराहे पर विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिसकर्मी ने बीजेपी नेता को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया. वहीं प्रदर्शन कर चक्का जाम भी कर दिया. कार्यकर्ताओं ने पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की मांग की. तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों ने सूबेदार और आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया, वहीं थाना प्रभारी को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया है.
बता दें कि इंदौर में हेलमेट को लेकर पुलिस द्वारा विभिन्न चौराहों पर अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान को लेकर पिछले कई दिनों से कई संगठन विरोध भी कर चुके हैं. इसी क्रम में आज फिर हेलमेट को लेकर भाजपा नेता वीरेंद्र शिंदके नामक व्यक्ति का चौराहे पर विवाद हो गया. इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने हाथापाई करते हुए भाजपा नेता को एक थप्पड़ मार दिया.
बीजेपी नेता का आरोप
विवाद इतना बढ़ गया कि आसपास के लोगों को इसकी जानकारी लगते ही वे भी चौराहे पर पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. लोगों का आरोप है कि रोजाना यहां आसपास रहने वाले लोगों को आने-जाने में भी दिक्कत होती है और सड़क पर पहुंचते ही पुलिस हेलमेट के नाम पर जनजागरूकता के बजाय केवल चालानी कार्रवाई कर रही है. वहीं भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और थप्पड़ भी मारा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी दे दी गई है और वे जो भी निर्देश देंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
मामले की होगी जांच
इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सूबेदार लक्ष्मी धार्वे और आरक्षक शेखर गवली को लाइन अटैच किया गया है. थाना प्रभारी राधा यादव को भी कार्यालय बुलाया गया है. मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है. चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे. जानकारी लगते ही क्षेत्रीय एसीपी शिवेंदु जोशी भी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराते हुए यातायात को फिर से सुचारु रूप से शुरू करवाया गया.
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