इंदौर में जल तांडवा पर सियासी संग्राम, भागीरथपुरा में आमने-सामने आए कांग्रेस-बीजेपी कार्यकर्ता, चूड़ियां फेंकी, काले झंडे दिखाए

BJP-Congress Clash-देश में स्वच्छता में नंबर-1 इंदौर का भागीरथपुरा इलाका इस समय मातम और गुस्से के बीच जी रहा है. दूषित पानी पीने से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इस त्रासदी ने अब शहर की राजनीति में उबाल ला दिया है. भागीरथपुरा में दूषित पानी में हुई मौते पर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है. शुक्रवार को जब कांग्रेस की जांच कमेटी प्रभावित इलाके में पहुंची, तो वहां का नजारा किसी युद्ध मैदान जैसा हो गया.

आमने-सामने आई बीजेपी-कांग्रेस

कांग्रेस द्वारा गठित जांच कमेटी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई विधायक और नेता प्रभावित क्षेत्र पहुंचे. वे पीड़ित परिवारों से मिलने भागीरथपुरा पहुंचे थे. लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हो गए. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विरोध किया. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाहरी लोग वापस जाओ के नारे लगाए. इसका कांग्रेसियों ने भी विरोध किया. कांग्रेसियों ने घंटा पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए.

फेंकी गई चूड़ियां

दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई. माहौल तब और बिगड़ गय जब कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं को काले झंडे दिखाए और उनकी तरफ चूड़ियां फेंकी. हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मौके पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स और सीनियर अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा.

सरकार ने लिया एक्शन

जनता के भारी आक्रोश और मौतों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है. सरकार ने नगर निगम कमिश्वर दिलीप यादव को उनके पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह आईएएस क्षितिज सिंघल इंदौर के नए नियम आयुक्त होंगे. वहीं एडिशनल कमिश्वर रोहित सिसोनिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

हाईकोर्ट में सरकार का दावा

इस पूरे मामले में मौंतों का आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की. जहां अस्पताल और परिजन 15 से 16 मौतों की बात कर रहे हैं, वहीं सरकार ने कोर्ट में आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 मौतों की बात स्वीकारी है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी.

कांग्रेस ने बोला हमला

पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को निशाने पर लेते हुए कहा, कैलाश जी, अगर आपकी प्रशासन में चल ही नहीं रही है, तो इस्तीफा दे दीजिए. उन्होंने घोषणा की कि इस त्रासदी के विरोध में शनिवार को कांग्रेस पूरे प्रदेश में भाजपा के बड़े नेताओं के घरों के बाहर घड़ियाल बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेगी.

