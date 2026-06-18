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Madhya Pradesh News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 18 जून से 22 जून तक मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगी. इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, ग्वालियर, जबलपुर और श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी. दौरे की शुरुआत इंदौर से होगी. वहां पहुंचने के बाद वह भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए ओंकारेश्वर जाएंगी. साथ ही ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगी. 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भी विशेष रूप से शामिल होंगी.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इंदौर एयरपोर्ट और उसके आस-पास के इलाकों को कुछ समय के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. कई मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. VVIP की आवाजाही में कोई रुकावट न आए, इसके लिए इंदौर-खंडवा रोड पर भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं.
इंदौर से होगी दौरे की शुरुआत
दौरे की शुरुआत 18 जून को इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट आगमन से होगी, जिसके बाद वे बैतूल में ब्रह्मकुमारी संस्थान के एक कार्यक्रम में शामिल होंगी. इसके पश्चात, वे ओंकारेश्वर पहुंचकर भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगी. अगले दिन, 19 जून को राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी. इसके बाद वे ग्वालियर और श्योपुर के कार्यक्रमों में शामिल होंगी.
इंदौर में बदले ट्रैफिक रुट
इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर चलने वाले भारी मालवाहक वाहनों को डायवर्ट किया जायेगा. इंदौर से खंडवा जाने वाले भारी वाहन तेजाजी नगर, महू, मानपुर, धामनोद, खरगोन, भीकनगांव और देशगांव होते हुए आगे बढ़ेंगे. सिमरोल से आने वाले वाहन मंडलेश्वर, कसरावद, खरगोन, भीकनगांव, देशगांव होते हुए खंडवा पहुंचेंगे. बड़वाह से आने वाले वाहन मंडलेश्वर, कसरावद, खरगोन, भीकनगांव होते हुए खंडवा जाएंगे. खंडवा से इंदौर जाने वाले भारी वाहन भीकनगांव, खरगोन और कसरावद से होकर गुजरेंगे.
बस की पार्किंग
इसके अलावा इंदौर और खंडवा से तीर्थयात्रियों को लाने वाली बसें मोरटक्का में पार्क की जाएंगी. वहां से प्रशासन सार्वजनिक परिवहन के जरिए तीर्थयात्रियों को ओंकारेश्वर पहुंचाएगा. रेगुलर रूट पर चलने वाली बसों को सनावद और इनपुन होते हुए P-01 पार्किंग एरिया में भेजा जाएगा. इस पॉइंट के आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा. सड़कें कुछ समय के लिए बंद रह सकती हैं.
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