President Droupadi Murmu MP Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून से 22 जून तक मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगी. राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उनके कार्यक्रममों को देखते हुए संबंधित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जा रही है, जबकि अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.