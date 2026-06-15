Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /इंदौर
  • /राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय MP दौरा, ओंकारेश्वर में करेंगी दर्शन, हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगी कूनो नेशनल पार्क; जानें पूरा शेड्यूल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय MP दौरा, ओंकारेश्वर में करेंगी दर्शन, हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगी कूनो नेशनल पार्क; जानें पूरा शेड्यूल

President Droupadi Murmu MP Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून से मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगी. इस दौरान वे इंदौर पहुंचेंगी और यहां से विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी. इसके साथ ही राष्ट्रपति का कूनो नेशनल पार्क के भ्रमण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Pooja
Published: Jun 15, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:20 PM IST
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय MP दौरा, ओंकारेश्वर में करेंगी दर्शन, हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगी कूनो नेशनल पार्क; जानें पूरा शेड्यूल

About the Author

Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पति की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी, दो दिन बाद मासूम बच्चों संग पिया जहर
sagar news2 min ago
2
President Droupadi Murmu3 min ago
3
Mohan Yadav1 hr ago
4
Mohan Yadav1 hr ago
5
ujjain news2 hrs ago