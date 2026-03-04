जेल की सलाखों के पीछे 'भगौरिया' की गूंज, इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों ने खेली रंगों वाली होली, डीजी ने बरसाया गुलाल

Indore News-इंदौर की सेंट्रल जेल में इस बार होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि उम्मीद और मानवीय संवेदनाओं का उत्सव बन गई. कैदियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें सामाजिक जीवन से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में रंगों के साथ भावनाओं की भी गहरी छटा बिखरी.
Indore Central Jail Holi-मध्यप्रदेश के इंदौर की सेंट्रल जेल में इस बार होली का पर्व केवल रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि उम्मीद और नई शुरुआत का उत्सव बनकर उभरा. जेल के सख्त अनुशासन के बीच जेल में जब भगौरिया की थाप गूंजी, तो कैदी अपनी सजा और तनाव भूलकर रंगों की मस्ती में सराबोर हो गए. जेल प्रशासन द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों के मानसिक तनाव को कम करना और उन्हें सकारात्मकता के साथ मुख्यधारा से जोड़ना था.
राधा-कृष्ण के रूप में सजे बंदी
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कैदियों द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं. जेल परिसर में जब बंदियों ने राधा-कृष्ण का रूप धारण कर मनोहारी नृत्य किया, तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. इसके साथ ही मालवा-निमाड़ की लोक संस्कृति भगौरिया की ताल पर बंदी जमकर थिरके. यह नजारा देख ऐसा लग रहा था कि जेल की दीवारों कुछ देर के लिए ओझल हो गईं हैं. जेल के बंदी अपनी खुशा का मुक्त होकर इजहार कर रहे हों.
डीजी ने परिवार संग खेली होली
इस विशेष उत्सव में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के जेल डीजी वरुण कपूर अपने परिवार के साथ इंदौर पहुंचे. उन्होंने खुद कैदियों पर गुलाल बरसाया और उनके साथ त्यौहार की खुशियां बांटी. डीजी कपूर ने कहा कि जेल का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन को दोबारा संवारने की प्रयोगशाला बनना है. उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश की सभी जेलों में इसी तरह उत्साह के साथ होली मनाई जाएगी, ताकि बंदियों के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके.
महिला कैदियों के लिए खुली जेल
कार्यक्रम के दौरान डीजी वरुण कपूर ने एक जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि विभाग ने पर्देश भर की जेलों में बंद महिला कैदियों के लिए ओपन जेल का एक नवाचार प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और जेल विभाग के मंत्री को भेजा गया है. स्वीकृति मिलते ही महिला कैदियों को भी खुली जेल में रहने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने परिवार के करीब रह सकेंगी और समाज के बेहतर तरीके से पुनर्वास कर सकेंगी.
