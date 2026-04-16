हैलो! हैरी बॉक्सर बोल रहा हूं...इंदौर के बड़े कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मिली धमकी, 5 करोड़ की गई डिमांड

threatening call to businessman by alleged lawrence bishnoi gang: इंदौर में एक बार फिर एक नामी और बड़े बिजनेसमैन को तथाकथित लारेंस विश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से धमकी मिली है. धमकी में कारोबारी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है, अगर वे हैरी बॉक्सर की मांग पूरी नहीं करते हैं तो. हैरी बॉक्सर का कहना है कि अगर कारोबारी की ओर से 5 करोड़ रुपये नहीं दिए गए, तो उसके बेटे की हत्या कर दी जाएगी.

लारेंस विश्नोई गैंग की ओर से धमकी

इंदौर के रेसकोर्स रेसकोर्स रोड पर स्थित एक बड़े कारोबारी के ऑफिस में तब हड़कंप मच गया जब ऑफिस के फोन पर अचानक से एक थ्रेटनिंग कॉल आता है. कॉल VPN की मदद से किया गया था. कॉल करने वाले ने अपना नाम हैरी बॉक्सर बताया और कहा कि वो कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है. हैरी बॉक्सर ने धमकी देते हुए कहा कि 5 करोड़ रुपये नहीं दिए गए, तो विवेक दम्मानी के बेटे की हत्या कर दी जाएगी.

पल-पल की अपडेट मौजूद

हैरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास बिल्डर और उनके बेटे की पल-पल की लोकेशन मौजूद है. बता दें कि कॉल ऑफिस के लैंडलाइन/ऑफिस नंबर पर सुबह करीब 10:30 बजे एक वॉट्सएप कॉल आया था. कॉल ऑफिस की एक महिला स्टाफ ने रिसीव किया था. कॉल करने वाले ने बिना किसी डर के फिरौती की मांग की थी और पुलिस के पास जाने भी आगाह किया था.

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लारेंस विश्नोई गैंग या फिर...

इस फोन कॉल के बाद पूरे ऑफिस में दहशत मच गया. फिरौती मांगने वाले ने साफ तौर पर कहा था कि अगर तय समय तक रकम नहीं दी गई तो बेटे को गोली मरवा दूंगा. आरोपी ने पुलिस की कार्रवाई को भी चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होगा और वह पैसे लेकर ही उनका पीछा छोड़ेगा. स्टाफ ने शुरुआत में इसे किसी की शरारत और मजाक समझा था लेकिन जब उसी नंबर से वॉइस मैसेज आया और उसमें बिल्डर के परिवार की सटीक लोकेशन का भी जिक्र किया गया था. एडिशनल डीसीपी, अमरिंदर सिंह का कहना है कि मामले संज्ञान में आया है और कारोबारी को सुरक्षा प्रदान की गई है. आरोपी की तलाश की जा रही है. रिपोर्ट: यत्नेश सेन, इंदौर

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