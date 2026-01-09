ये 'पुष्पा' लाल चंदन नहीं चुरा रहा था डोडा चूरा, परफेक्ट था प्लान, भागने से पहले हुआ खेला

Indore Pushpa Style Thief Arrested: 'पुष्पा' फिल्म में दिखाया चोरी का तरीका अक्सर लोग असल जिंदगी में भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. इंदौर पुलिस ने ऐसे ही एक चोर को पकड़ा है, जो पुष्पा स्टाइल में चोरी करने की फिराक में था. जिस तरह लाल चंदन की चोरी के लिए पुष्पा जो तरीका इस्तेमाल करता है, इस चोर ने डोडा चूरा चुराने के लिए वहीं तरीका अपनाया था. शुरुआत से लेकर आखिरी तक की प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी, लेकिन उसके पहले ही चोर पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, जो पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है, यह एक अंतरराज्यीय तस्कर था.

डीजल ट्रक में चुराया था डोडा चूरा

इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक ऐसे अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो ट्रक के नीचे बने नकली डीजल टैंक में प्रतिबंधित डोडा चूरा छिपाकर ले जा रहा था. तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि पुलिस क्षेत्र में लगातार गश्त करने के साथ अवैध गतिविधियों की निगरानी कर रही थी, इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक नंबर PB-08-EX-3783 के जरिए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा है. ऐसे में जैसे ही पुलिस को ट्रक आता दिखा तो उसे तुरंत रोका गया.

ट्रक में बना रखा था टैंक

जिस तरह से पुष्पा टैंक के ऊपर दूध और नीचे वाले हिस्से में चंदन छिपाता था, यही तरीका इस चोर ने अपनाया था. पुलिस को पहली नजर में टैंकर खाली नजर आया. लेकिन जब बारीकी से जांच की गई, तो पुलिस दंग रह गई. डीसीपी चंदानी ने बताया कि तस्कर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ट्रक के नीचे एक नकली डीजल टैंक बनवा रखा था, यह बिल्कुल फिल्मी तरीका था ताकि पुलिस को लगे कि यह केवल डीजल के लिए है. जब इस गुप्त टैंक को खोला गया, तो उसके भीतर से 87 किलो प्रतिबंधित डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है.

आगर से पंजाब ले रहा था डोडा चूरा

पुलिस ने तुरंत ट्रक चालक बुट्टा सिंह निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह यह खेप आगर जिले से भरकर पंजाब ले जा रहा था. आरोपी पहले भी इस तरह की तस्करी को अंजाम दे चुका है और उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 2016 में एक मामला पहले से दर्ज है. फिलहाल तेजाजी नगर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि माल देने वाले और लेने वाले मुख्य सरगना कौन हैं.

