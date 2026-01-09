Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068674
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

ये 'पुष्पा' लाल चंदन नहीं चुरा रहा था डोडा चूरा, परफेक्ट था प्लान, भागने से पहले हुआ खेला

Indore News: इंदौर में पुलिस ने एक 'पुष्पा' चोर को पकड़ा है, क्योंकि यह पुष्पा फिल्म की स्टाइल में चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था, लेकिन भागने से पहले ही उसका खेला हो गया.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 09, 2026, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुष्पा स्टाइल में हो रही थी चोरी
पुष्पा स्टाइल में हो रही थी चोरी

Indore Pushpa Style Thief Arrested: 'पुष्पा' फिल्म में दिखाया चोरी का तरीका अक्सर लोग असल जिंदगी में भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. इंदौर पुलिस ने ऐसे ही एक चोर को पकड़ा है, जो पुष्पा स्टाइल में चोरी करने की फिराक में था. जिस तरह लाल चंदन की चोरी के लिए पुष्पा जो तरीका इस्तेमाल करता है, इस चोर ने डोडा चूरा चुराने के लिए वहीं तरीका अपनाया था. शुरुआत से लेकर आखिरी तक की प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी, लेकिन उसके पहले ही चोर पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, जो पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है, यह एक अंतरराज्यीय तस्कर था.  

डीजल ट्रक में चुराया था डोडा चूरा

इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक ऐसे अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो ट्रक के नीचे बने नकली डीजल टैंक में प्रतिबंधित डोडा चूरा छिपाकर ले जा रहा था. तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि पुलिस क्षेत्र में लगातार गश्त करने के साथ अवैध गतिविधियों की निगरानी कर रही थी, इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक नंबर PB-08-EX-3783 के जरिए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा है. ऐसे में जैसे ही पुलिस को ट्रक आता दिखा तो उसे तुरंत रोका गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में बड़ा हादसा: ट्रक में घुसी कार, पूर्व मंत्री की बेटी समेत 3 की मौत

ट्रक में बना रखा था टैंक 

जिस तरह से पुष्पा टैंक के ऊपर दूध और नीचे वाले हिस्से में चंदन छिपाता था, यही तरीका इस चोर ने अपनाया था. पुलिस को पहली नजर में टैंकर खाली नजर आया. लेकिन जब बारीकी से जांच की गई, तो पुलिस दंग रह गई. डीसीपी चंदानी ने बताया कि तस्कर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ट्रक के नीचे एक नकली डीजल टैंक बनवा रखा था, यह बिल्कुल फिल्मी तरीका था ताकि पुलिस को लगे कि यह केवल डीजल के लिए है. जब इस गुप्त टैंक को खोला गया, तो उसके भीतर से 87 किलो प्रतिबंधित डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है. 

आगर से पंजाब ले रहा था डोडा चूरा

पुलिस ने तुरंत ट्रक चालक बुट्टा सिंह निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह यह खेप आगर जिले से भरकर पंजाब ले जा रहा था. आरोपी पहले भी इस तरह की तस्करी को अंजाम दे चुका है और उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 2016 में एक मामला पहले से दर्ज है. फिलहाल तेजाजी नगर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि माल देने वाले और लेने वाले मुख्य सरगना कौन हैं. 

ये भी पढ़ेंः दो साल में गायब हो गया पूरा पहाड़! BJP मंडल अध्यक्ष-2 भाइयों पर 54.58 करोड़ जुर्माना

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsindore pushpa style theftpushpa indore

Trending news

Vishnu Deo Sai
CM विष्णु देव साय के निर्देश पर लकवाग्रस्त महिला को तुरंत मंजूर हुए 5 लाख रुपये
indore news
इंदौर HC पहुंचा पड़ोसी मुल्क का विवाद, पाकिस्तानी महिला का आरोप- "बिना तलाक पति..."
Temperature In Khajuraho
MP में ठंड का 'टॉर्चर', खजुराहो में पारा 3.2 डिग्री, कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार
Mata Sheetla Temple
बेजुबान की अद्भुत भक्ति! आरती की आवाज सुन दौड़ा चला आता है 'मोती'...
chinese manja
4 दिन में 3 ऑपरेशन, लगाने पड़े 43 टांके...चाइनीज मांझे का कहर; कब लगेगी रोक...
Illegal mining
दो साल में गायब हो गया पूरा पहाड़! BJP मंडल अध्यक्ष-2 भाइयों पर 54.58 करोड़ जुर्माना
cg cm vishnu deo sai
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा तोहफा, प्रदेश में खुलेंगे 12 नए PHC, होगी बंपर भर्ती...
MGM Medical college
एमजीएम मेडिकल कॉलेज में घोर लापरवाही, नर्स की गलती से कटा मासूम का अंगूठा...
farmers protested
अव्यवस्था की भेंट चढ़ी धान खरीदी! किसानों का फूटा गुस्सा, किया विरोध प्रदर्शन
Khelo MP Youth Games
मध्यप्रदेश रचेगा इतिहास: पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से होगा यूथ गेम्स का भव्य आगाज...